NRW: Neues Zentrum für Digitalisierung in der Landwirtschaft

Das Landwirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen stellt 300.000 Euro pro Jahr für ein neues Zentrum für Digitalisierung in der Landwirtschaft bereit. Eingerichtet ist das neue Zentrum im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft Haus Düsse der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Bad Sassendorf.



„Die Digitalisierung birgt große Potenziale für eine nachhaltige Landwirtschaft. Smart Farming und Sensorsysteme helfen dabei, den Ressourcenverbrauch zu minimieren, Automatisierung und Robotik können Arbeitsprozesse erleichtern und digitale Daten liefern wichtige Informationen für den landwirtschaftlichen Anbau oder auch zur Tiergesundheit. Mit dem neuen Zentrum möchten wir die Potenziale der Digitalisierung für die Landwirtschaft und die nachhaltige und zukunftsfähige Lebensmittelproduktion noch besser nutzen“, so Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser.



Ziel ist es, in dem neuen Zentrum praxisnahe Lösungen der Digitalisierung zu entwickeln, zu testen und vor allem in der breiten Praxis zu etablieren. „Mit den Erkenntnissen sollen sowohl die landwirtschaftlichen Betriebe bei der Etablierung digitaler Systeme unterstützt als auch die Aus- und Weiterbildung praxisnah gestärkt werden. Dabei berücksichtigen wir die Innenwirtschaft, die Außenwirtschaft und den Wissenstransfer“, erläutert Dr. Martin Berges, Direktor der Landwirtschaftskammer.



Die Einsatzgebiete der Digitalisierung sind vielfältig. Intelligente Sensor- und Ausbringungssysteme können die Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen im Pflanzenbau und in der Tierhaltung erheblich unterstützen. Hierzu gehören Fragen des Ressourcenschutzes, Einsparung von Kraftstoff, Dünger und Pflanzenschutzmitteln, aber auch Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls. Die Digitalisierung kann zudem bei der Dokumentation und in der Prozesssicherheit helfen, was sich auch positiv in der Arbeitszeiteinsparung niederschlägt.