Nordrhein-Westfalen/Niedersachsen: Durchschnittliche Spargel-Saison - Gute Ernte bei Süßkirschen erwartet

In diesem Jahr gab es für den Spargel einen Mix aus warmen, im Mai aber auch sehr kalten Tagen. Die Spargelanbauer konnten mit dem Wenden der Folien auf den Feldern die Ernte den wechselnden Temperaturen anpassen. Da der Verbraucher in Deutschland den weißen Spargel mit weißen Köpfen bevorzugt, ist das Abdecken des Spargeldammes unverzichtbar, so die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (LWK NRW). Im vergangenen Jahr wurde das Edelgemüse auf etwa 4.000 ha in Nordrhein-Westfalen angebaut.



Die Süßkirschenernte in Nordrhein-Westfalen hat vor einigen Tagen begonnen und die Obstbauern rechnen mit einer guten Ernte. Die Früchte werden von jetzt an in den Hofläden und an Verkaufsständen angeboten, teilt die LWK NRW mit.

Dr. Matthias Görgens von der zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen gehörenden Obstbauversuchsanstalt (OVA) in Jork rechne mit einem Ertrag von 10 t/ha bis 12 t/ha oder 10 kg bis 12 kg pro Baum in Niedersachsen. Wie die Kammer mitteilt, könnten insgesamt 5.000 t bis 6.000 t Süßkirschen geerntet werden, vorwiegend im Alten Land. Die Hälfte der an der Niederelbe angebauten Süßkirschen sei mittlerweile überdacht, mit steigender Tendenz.

Derzeit werden die früh reifenden, saftigen Sorten wie Giorgia, Merchant und Bellise geerntet. Ab Anfang Juli reift die großfruchtige und knackigen Sorte Kordia. Den Abschluss der Kirschensaison bilden die Sorten Regina und Sweetheart. So sind bis Ende Juli kontinuierlich frische Kirschen erhältlich.

In NRW gibt es rund 140 ha Süß- und Sauerkirschen. Das Flugwetter zur Bestäubung durch Wildinsekten und Honigbienen war in diesem Jahr sehr gut. Es kam aber örtlich zu leichtem Blütenfrost, sodass die Menge der Kirschen an einzelnen Standorten etwas kleiner ausfallen kann. Länger anhaltender Regen oder gar Hagel könnten die Aussichten auf eine gute Ernte noch trüben, da hierdurch die Früchte beschädigt würden.