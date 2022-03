NNZ: „Wir gestalten Verpackungen so klimaneutral wie möglich“

Mit dem Handel von Jutesäcken begann 1922 die Geschichte des Verpackungsspezialisten, der heute mit Standorten auf der ganzen Welt vertreten ist. Die Anforderungen an Verpackungen sind vielseitig und die Aufgaben für die Branche ein wahrer Balanceakt. Für NNZ Ansporn genug, mit maßgefertigten und nachhaltigen Lösungen dem Markt gerecht zu werden. Im Interview erklärt Martin Schenk, NNZ-Geschäftsführer Deutschland, wohin die Reise im Bereich der Verpackungen gehen wird und welche Strategie das Unternehmen verfolgt.



Herr Schenk, Sie sind seit über einem Jahr bei NNZ. Was begeistert Sie an diesem Unternehmen?

Verpackungen für Obst und Gemüse unterliegen bekanntermaßen mehr denn je einem Wandel, die Komplexität der Anforderungen an eine Verpackung wächst ständig. Die NNZ steht als inhabergeführtes Unternehmen der Familie Boot seit nunmehr 100 Jahren sowohl für internationale

Zusammenarbeit als auch für regionalen Service bei seinen Kunden. So stellen wir uns permanent auf neue Marktentwicklungen ein. Das Unternehmen steht gerade in den heutigen Zeiten von Corona, Lieferunsicherheiten und Preisveränderungen für Verlässlichkeit und Kontinuität.



100 Jahre NNZ – gewiss eine beachtliche Zeit und sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Was schätzen die Kunden in Deutschland an der NNZ aus Ihrer Sicht besonders?

Trotz großartiger Entwicklung über die Jahre sind wir ein bodenständiges Unternehmen geblieben. Wir sind mit großer Leidenschaft persönlich und vor Ort für unsere Kunden da. Wir beraten gerne und können dabei auf ein großes Produktportfolio unterschiedlichster Materialien und Möglichkeiten zurückgreifen.



Lesen Sie das Interview in Ausgabe 10/2022 oder hier.