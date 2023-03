Niederlande: Kontinuierliches Wachstum für ‚On the way to PlanetProof‘

Foto: SMK

Das Nachhaltigkeitslabel ‚On the way to PlanetProof‘ gibt es seit fünf Jahren. In dieser Zeit ist der Anteil des Labels an Obst und Gemüse in den Niederlanden von weniger als 5 % auf 55 % des Gesamtanbaus gestiegen.

Die Anbaufläche für Speisekartoffeln beträgt jetzt 66 % des gesamten niederländischen Anbauareals, bei Gemüse und Kräutern im Freiland liegt der Anteil bei 68 % und bei Obst bei 47 %. In allen Sektoren hat sich der Anteil im Jahr 2022 erhöht. Die gesamte Anbaufläche für pflanzliche Erzeugnisse, die gemäß den Anforderungen von ‚On the way to PlanetProof‘ kultiviert werden, stieg in 2022 um 6 % auf 57.415 ha. Das Flächenwachstum war bei Gemüse und Obst am höchsten. Zum 31. Dezember 2022 gab es 2.100 Gütesiegelinhaber, die ihre Gemüseproduktion nach den Kriterien von On the way to PlanetProof durchführen. Ende des vergangenen Jahres waren 190 Handelsunternehmen und zwei Supermarktketten zertifiziert.