Niederlande: Kommt 2024 die Null Prozent Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse?

Am 19. September wird das Kabinett bekannt geben, ob 2024 die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse auf 0 % gesenkt wird oder ob es alternative Maßnahmen geben wird. Dies antwortete Finanzstaatssekretär Marnix van Rij gestern auf Fragen aus dem Plenum während der Parlamentsdebatte über Finanzen, bei der die Mehrwertsteuersenkung auf Obst und Gemüse auf der Tagesordnung stand, berichtet das GroentenFruit Huis.



Zur Vorbereitung dieser Parlamentsdebatte fand am 11. Juni ein Runder Tisch statt, bei dem der Ständige Parlamentarische Ausschuss von Wissenschaftlern, Steuerexperten, Verhaltensökonomen und Organisationen über die gesundheitlichen Vorteile und Möglichkeiten einer Senkung des Mehrwertsteuersatzes für Obst und Gemüse informiert wurde. Die Diskussion am Runden Tisch machte deutlich, dass die gewünschte Wirkung nur durch eine Kombination allgemeiner und spezifischer Maßnahmen erzielt werden kann. Mit einer Mehrwertsteuersenkung als allgemeines Instrument, um Obst und Gemüse für alle erschwinglich zu machen, und spezifischen Maßnahmen wie gesundes Schulessen und ein gesundes (Arbeits-)Umfeld können die größten Schritte in Richtung eines höheren Obst- und Gemüsekonsums unternommen werden. Ein wichtiger Aspekt, den der Staatssekretär bei der endgültigen Entscheidung berücksichtigen wird, ist die Frage der Umsetzung der Abgrenzung und der möglichen daraus resultierenden Rechtsstreitigkeiten. In der Diskussion am Runden Tisch wurde darauf hingewiesen, dass für Obst und Gemüse in den vergangenen Jahrzehnten nur eine sehr geringe Anzahl von Fällen anhängig war. Was die Abgrenzung betrifft, so entkräftete Janine Luten, Generaldirektorin des GroentenFruit Huis, den Einwand mit dem Hinweis, dass frisches Obst und Gemüse an gemeinsam verwendete Produktcodes gebunden sind, die die Anwendung eines niedrigeren Mehrwertsteuersatzes auf diese spezifische Gruppe ermöglichen.