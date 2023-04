Niederlande: GroentenFruit Huis setzt sich für ‚On the Way toPlanetProof' ein

Foto: Stichting Milieukeur

Der niederländische O+G-Dachverband GroentenFruit Huis begrüßt grundsätzlich die Pläne des Lebensmittelverbandes CBL, gemeinsam mit den niederländischen Landwirten und Gärtnern einen einheitlichen Nachhaltigkeitsstandard mit einem soliden Wirtschaftsmodell zu erreichen.

„Die Akteure im Obst- und Gemüsesektor sind starke Befürworter einer weiteren Zusammenarbeit in der Liefer- und Wertschöpfungskette, die eine Prämie für die Nachhaltigkeitsbemühungen der Produzten vorsieht. Seit mehr als fünf Jahren arbeiten sie im Agrarsektor mit 'On the way to PlanetProof' von Stichting Milieukeur zusammen. In den letzten Jahren wurde viel Arbeit in die Einführung dieses Nachhaltigkeitssiegels gesteckt. Inzwischen sind 3.000 Gütesiegelinhaber angeschlossen, davon 1.000 aus dem Obst- und Gemüsesektor. Außerdem verlangen fast alle Supermärkte in den Niederlanden das Zertifikat“, teilt GroentenFruit Huis mit. Derzeit sind 80 % aller Obst- und Gemüseerzeuger Mitglied bei GroentenFruit Huis und besitzen daher das ‚On the way to PlanetProof‘-Zertifikat ausgezeichnet. Nur ein Teil davon ist für den niederländischen Markt bestimmt, ein großer Teil für den Export. Der Verband warnt aus diesem Grunde davor, dass ein anderes Label favorisiert werden könnte. Dies werde sich nachteilig auf die Nachhaltigkeitsbemühungen der Branche auswirken. „Die Unternehmen wollen dieses Qualitätszeichen nicht aufgeben und sehen daher in ‚On the way to PlanetProof‘ eine wichtige Rolle in dem Bestreben von CBL, gemeinsam weiter an der Nachhaltigkeit des niederländischen Lebensmittelsektors zu arbeiten. Die kurzfristige Umstellung auf ein neues System wird zu erheblichen Verzögerungen bei der Beteiligung neuer Erzeuger und zur Demotivierung der bestehenden führen. Hinzu kommt die Kapitalvernichtung. Landwirte und Erzeuger haben in ihr Geschäft und ihre Betriebe investiert.“