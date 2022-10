Neuseeland: Frost richtet landesweit Schäden an

Foto: Lubo Ivanko/AdobeStock

Die neuseeländischen Gartenbaubetriebe prüfen derzeit die Schäden, die der starke Frost in der ersten Oktoberwoche angerichtet hat. Wie fruitnet.com mit Berufung auf lokale Medien berichtete, waren die Anbaugebiete sowohl auf der Nord- als auch auf der Südinsel in unterschiedlichem Maße betroffen. Der Besitzer von Strawberry Fields, Darien McFadden, sagte gegenüber RNZ, dass etwa 20 % seiner Ernte infolge des Frostes eingegangen seien. „Das ist der stärkste Frost, den ich in 35 Jahren um diese Jahreszeit erlebt habe", sagte McFadden.



Die Strenge in Kombination mit der Jahreszeit habe 100 % der Blüten und alle Früchte, die dort seien, vernichtet. Die Früchte seien buchstäblich an den Sträuchern festgefroren. Diese würden von Mitarbeitern entfernt. „Jetzt sind wir zehn Tage im Rückstand, während die neuen Früchte wachsen“, so McFadden. Michael Franks, Geschäftsführer des führenden Kiwi-Züchters Seeka, sagte, der Zeitpunkt des Frosts sei für die Kiwi-Ernte nicht ideal. „Die Schäden, die wir durch den Frost gesehen haben, sind in Katikati, Te Puna, Tauranga, Te Puke, Edgecumbe und auch in Ōpōtiki entstanden, also im gesamten Anbaugebiet der Bay of Plenty. Wir hatten Glück, dass wir vorgewarnt waren, so dass wir Maßnahmen treffen konnten und Hubschrauber für Obstgärten eingesetzt haben, die keinen Frostschutz hatten." Das volle Ausmaß der Schäden sei noch unklar. Colin Bond, Geschäftsführer beim Branchenverband New Zealand Kisiwfruit Growers (NZKGI) sagte, dass nach einer Saison mit Qualitätsproblemen die Auswirkungen der Frostschäden den Druck auf die Branche noch verstärken würden. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Ausmaß der Schäden sehr unterschiedlich, wobei einige Erzeuger große Schäden melden, während andere überhaupt keine haben und viele dazwischen liegen", sagte Bond. Auch für die Steinobst- und Kirschbauern der Südinsel, die sich auf die kommende Saison vorbereiten, kam der Frost zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Simon Webb, ein Erzeuger aus Cromwell, berichtete gegenüber der Otago Daily Times, dass seine Aprikosenernte stark Mitleidenschaft gezogen wurde.