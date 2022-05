Neuer Markenauftritt für FRUIT LOGISTICA und ASIA FRUIT LOGISTICA

Foto: Messe Berlin GmbH

Die führende Fachmesse für den globalen Fruchthandel und die führende Fachmesse für den asiatischen Fruchthandel stellen neues und moderneres Logo vor und führen 2022 ein gemeinsames Corporate Design ein.



Die Dachmarke FRUIT LOGISTICA stärkt mit der heutigen Einführung ihres neuen Markenauftritts beide Produkte der Markenfamilie. So erhalten die in Berlin stattfindende FRUIT LOGISTICA und die in diesem Jahr in Bangkok stattfindende ASIA FRUIT LOGISTICA jeweils ein neues und moderneres Logo. Darüber hinaus rücken sie durch ein gemeinsames Corporate Design, das die ASIA FRUIT LOGISTICA nach der diesjährigen Veranstaltung vom 2. bis 4. November 2022 einführt, visuell näher zusammen.

Die FRUIT LOGISTICA stellt bereits jetzt ihre neue Kampagne für 2023 vor. Mit dem Motto „All in ONE“ wird nicht nur verdeutlicht, dass die FRUIT LOGISTICA die wichtigsten globalen Akteure der Branche unter einem Dach zusammenbringt, sondern auch die gesamte Wertschöpfungskette für frisches Obst und Gemüse abbildet, vom Erzeuger bis zum Point of Sale.



Kai Mangelberger, Projektleiter der FRUIT LOGISTICA in Berlin: „Die Pandemie hat dazu geführt, dass die Digitalisierung in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen stark an Bedeutung gewonnen hat. Das gilt auch für die Messewirtschaft. Deshalb ist die Zeit für einen neuen Markenauftritt der FRUIT LOGISTICA und ASIA FRUIT LOGISTICA gekommen. So schaffen wir einen gemeinsamen starken Absender.“



Durch den neuen Markenauftritt sollen die gemeinsame Herkunft und die gemeinsamen Werte hervorgehoben werden. Beide Messen stehen für Qualität, Professionalität, Serviceorientierung und Innovation. Das soll auch visuell transportiert werden.

Das Logo repräsentiert in seiner modernen und klaren Gestaltung die Messen und ihre Angebote. Besonderer Clou: Die bereits etablierte Unifruit wurde als eigenständiger Buchstabe in die Wortmarke integriert. Die so entstandene kompakte Wortmarke sorgt für optimale Sichtbarkeit bei weniger Flächenverbrauch.



Mit der Einführung eines starken, aber zugleich auch flexiblen Corporate Designs wird die Wiedererkennbarkeit gestärkt und damit auch die Markenwahrnehmung. Die Verwendung starker visueller Spielelemente schafft prägnante Flächen. Der neue Markenauftritt erfüllt den Anspruch an modernes Corporate Design: Das Erscheinungsbild ist auch ohne Abbildung des Logos gut wiedererkennbar.

Verantwortlich für den neuen Markenauftritt ist die Marken- und Designagentur kleiner & bold.

Vom 2. bis 4. November 2022 findet die ASIA FRUIT LOGISTICA in diesem Jahr in Bangkok statt. Die FRUIT LOGISTICA findet vom 8. bis 10. Februar 2023 in Berlin statt.