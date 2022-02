Murcia: Unternehmen planen Melonenkampagne und bitten Kunden um Garantien

Foto: Schmidt/Agronoticias

In etwas mehr als drei Monaten beginnt die murcianische Wasser- und Zuckermelonenkampagne. Die Mitglieder von Proexport arbeiten derzeit an der Planung der Pflanzungen unter Berücksichtigung der Faktoren, die zur Vorsicht mahnen. Der Sommer 2021 brachte für die meisten schlechte Resultate aufgrund der niedrigen Temperaturen in Europa, die den Konsum bedeutend reduziert haben. Laut Proexport sind es in diesem Jahr die stark gestiegenen Produktionskosten, die sie dazu zwingen, genau zu überlegen, welche Risiken sie eingehen und wie viele Hektar sie letztendlich anbauen wollen.



José Cánovas, Präsident des Melonen- und Wassermelonensektors von Proexport erklärte: „Wir erhalten ständig Anrufe unserer Kunden, die nach der zukünftigen Verfügbarkeit fragen. Aber das ist im Moment nur sehr schwer zu beantworten. Richtig ist, dass in Almería die Anbaufläche stark verkleinert wurde, aber in der Region Murcia müssen in diesen Wochen erst die meisten Setzlinge in den Anzuchtbetrieben geordert werden. Alle Erzeuger arbeiten daran, die Disponibilität von Produkten und Dienstleistungen zu unseren normalen Produktionszeiten zu gewährleisten, aber sie machen schwere Zeiten durch. Sie demonstrieren auf den Straßen und verlangen Garantien, die wir ihnen geben müssen. Deshalb wäre es wünschswert, dass sich der spanische und europäische LEH, ihre Einkaufszentralen und Zwischenhändler dieser Realität bewusst wären und die Kosten mit der Produktion im Ursprung teilen und ihre Programme sorgfältig planen würden.“



Proexport-AOPFH hat in Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsverband AMOPA eine umfassende Kostenstudie durchgeführt, an der Genossenschaften, Produzenten-Exporteure und Versteigerungen aus Murcia, Almería und Alicante beteiligt waren. Die Ergebnisse zeigen einen durchschnittlichen Anstieg der Produktionskosten für Melonen und Wassermelonen im Vergleich zu 2021 von 21,1 %. Bei einigen Unternehmen sind es bis zu 30 %.



„Energie (+77,9 %), Düngemittel (+36 %), landwirtschaftliche Kunststoffe (+29,3 %) sind einige der Posten, die am meisten gestiegen sind, obwohl Wasser für Bewässerung (+12,6 %), Lohnkosten (+8 %) und Verpackungen (+26 %) auch einen bedeutenden Anteil an den gesamten Produktionskosten ausmachen. Das Schlimmste daran ist, dass dieser Anstieg durch sektorexterne Faktoren noch verschärft werden kann“, sagte Proexport abschließend. Proexport/d.s.