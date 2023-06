Murcia: IMIDA stellt neue Steinobstsorten vor

Foto: Carm

IMIDA, murcianisches Institut für landwirtschaftliche und ökologische Forschung und Entwicklung, hat in KW 25 Produzenten und Technikern neue Steinobstsorten vorgestellt, darunter Pfirsiche, Paraguayos und Pflaumen, die eine hohe Geschmacksqualität aufweisen und besser an den Klimawandel angepasst sind.



Während des Besuchs der Testfinca FrutIMIDA in Hoya del Campo (Abarán) erklärte der regionale Landwirtschaftsminister, Antonio Luengo: “Die Züchtung neuer Sorten ermöglicht es den Landwirten, früh oder spät zu produzieren, damit sie zu vorteilhaften Bedingungen auf die Märkte kommen, d.h. zu Zeiten wenn es keine Produktion gibt wie es beim murcianischen Steinobst der Fall ist, das eine internationale Referenz in Bezug auf Produktion und Vermarktung darstellt."

Zu den präsentierten neuen Sorten gehören Paraguayos der Serie Siroco, gelbfleischige Nektarinen Bora, gelbe Pfirsiche der Linie Levante und die bereits konsolidierte Alisio sowie die rotfleischigen Pflaumen Lucía und Victoria. Sie zeichnen sich alle durch frühe Produktion, hohe Geschmacksqualität, gute Kaliber, hohe Produktivität und ausreichende Haltbarkeit nach der Ernte aus, um die Anforderungen der Vermarkter zu erfüllen.



Der Bereich Obstbaumzucht von IMIDA, der von José Cos geleitet wird, hat seit seinen Anfängen mehr als 50.000 sortenübergreifende Pfirsichkreuzungen agronomisch bewertet, wovon 21 Sorten mit kommerziellem Interesse, optimalen Eigenschaften an die Klimaanpassung und hoher Geschmacksqualität registriert wurden. Sie befinden sich bereits in Produktion, um die weltweit von den Verbrauchern und Vermarktern geforderten Anforderungen zu erfüllen.

Die Forschungsarbeiten werden in Labors und verschiedenen Testfincas durchgeführt, wie z.B. in Yéchar, wo mehr als 300 Pfirsichsorten aus der ganzen Welt zu Studien- und Forschungszwecken gepflanzt sind.



Seit Jahrzehnten entwickeln die verschiedenen Abteilungen des IMIDA Programme zur Suche nach neuen Sorten. Das beginnt mit Techniken der genetischen Verbesserung und geht bis zum Wachstum der Pflanzen. Bis sie produktiv werden kann das in einigen Fällen bis zu fünf oder zehn Jahre dauern, wie bei Weintrauben, Steinobst oder Citrus. Gleichzeitig werden Verfahren eingeleitet, um diese neuen Sorten zu registrieren und sie gegebenenfalls über spezialisierte Unternehmen oder zugelassene Baumschulen zu vermarkten. Carm/d.s.