Multivac erweitert bulgarischen Produktionsstandort

(v.l.n.r.) Dr. Christian Lau (Multivac Group), Dr. Antoaneta Bares (National Company Industrial Zones), Miyryam Servet Mustafa (Multivac Bulgaria Production), Petar Ivanov (Multivac Bulgaria Production) Foto: Multivac

Am 24. Februar erfolgte der Spatenstich für den Erweiterungsbau der Produktionshalle am bulgarischen Standort Bozhurishte. Auf einer Fläche von rund 5.000 m² entstehen Produktions- und Montageflächen sowie moderne Büroräume. Das Investitionsvolumen beträgt rund fünf Millionen Euro, die Fertigstellung ist laut Multivac für Herbst 2022 geplant.



„Das Werk in Bozhurishte hat sich seit der Inbetriebnahme vor dreieinhalb Jahren sehr positiv entwickelt und die Kapazitäten sind voll ausgelastet. Es umfasst ein Fabrikgebäude mit neuester Fertigungstechnolo-gie, Vormontagen und Shared Services – und beliefert verschiedene Unternehmen unserer Gruppe. Wir freuen uns, mit dem Neubau nun die Produktionskapazitäten vor Ort deutlich erweitern zu können“, erklärte Dr. Christian Lau, Executive Vice President Manufacturing bei Multivac. Miyryam Servet Mustafa, Managing Director, Multivac Bulgaria Production EOOD, ergänzte: „Die in diesem Zeitraum erzielten Ergebnisse haben uns zu der Entscheidung veranlasst, weiter in Bulgarien zu investieren."



Das Produktionswerk in Bozhurishte wurde 2018 in Betrieb genommen. Auch die Vertriebsgesellschaft für Bulgarien ist an diesem Standort mit eigenem Showroom sowie Schulungsmöglichkeiten für Kunden und Mitarbeiter untergebracht. Neben dem Werk in Bulgarien verfügt Multivac über zwölf weitere Produktionsstätten in Deutschland, Österreich, Spanien, Brasilien, China, Japan und den USA sowie mehr als 80 Vertriebs- und Servicegesellschaften weltweit.