Morgana Apple Group: „Morgana“-Apfel kosten und in die Welt der Märchen eintauchen

Eins sei vorweg direkt gesagt: Wer den neuen „Morgana“-Apfel probiert, muss nicht befürchten ein ähnliches Schicksal wie Schneewittchen zu erleiden. Auch wenn es sicherlich Schlimmeres gibt, als von einem Prinzen zurück in die Welt der Lebenden geküsst zu werden. Trotzdem wird der Konsument mit dem Apfel, der Fruit Attraction vorgestellt wurde, in die Welt der Märchen geführt, wie die Morgana Apple Group (MAG) erklärte.



„Die tieferen und sensorischen Bilder sind mit den organoleptischen Eigenschaften des Apfels verbunden. Das Konzept der Fata Morgana z.B. bezieht sich auf die optische Illusion, Wasser in der Wüste zu sehen. Dies vermittelt das für den Apfel typische Konzept von Saftigkeit und Frische. Morgana erinnert auch an die Märchenprotagonistin der Legenden um König Artus, indem sie den Apfel in eine magische und Aura hüllt, die seinen wahrgenommenen Wert erhöht. Der Morgana richtet sich vor allem an Verbraucher zwischen 20 und 50 Jahren, die hochwertige Produkte bevorzugen.“

Der Morgana besitzt ein saftiges Fruchtfleisch, eine intensiv rote Schale, einen knackigen Biss mit einem ausgewogenen Aroma, das an Anis erinnert. Die Früchte haben ein shelf lilfe von zwölf Monaten und neigen aufgrund ihrer festen Textur nur wenig zu Druckstellen. Die Gestaltung der Verpackung erinnert an Wassertropfen und Frische und wird durch golddetails weiter aufgewertet. Ergänzt wird das Logo mit dem Claim „The juiciest“. Bis Ende 2019 werden in Europa rund 600.000 Bäume gepflanzt und ab 2021 soll eine signifikante Marktpräsenz erreicht werden.

Entstanden ist der Apfel in Zusammenarbeit mit der Fruitveiling Zuid Limburg Margraeten - Holland, BFV - Belgien, Krings Obstbau Vertriebs GmbH & Co. KG - Deutschland und Melinda – Italien. Morgana ist der gewählte Markenname für die Vermarktung der Sorte Kizuri. Diese neue Sorte ist in Belgien dank der Arbeit des Züchters Better3Fruit entstanden. Die Partner haben in diesem Jahr eine Vereinbarung mit ABCz, dem Inhaber der Lizenz, geschlossen, um die Exklusivität für den Vertrieb in Europa zu erhalten.