Mission Produce: Umsatz im zweiten Quartal 2023 um 20 Prozent geringer als im Jahresvergleich

Der Gesamtumsatz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 verringerte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 Mio US-Dollar oder 20 % auf 221, 1 Mio US-Dollar, was hauptsächlich auf das Segment Marketing und Vertrieb zurückzuführen ist. Ein Rückgang der durchschnittlichen Avocado-Verkaufspreise pro Einheit um 36 % wurde teilweise durch einen Anstieg des verkauften Avocado-Volumens um 19 % ausgeglichen, was auf ein höheres Branchenangebot aus Mexiko im aktuellen Quartal im Vergleich zum begrenzten Angebot aus Mexiko im Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist.



Der Bruttogewinn sank im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,7 Mio US-Dollar auf 18,1 Mio US-Dollar, während der prozentuale Bruttogewinn um 110 Basispunkte auf 8,2 % des Umsatzes stieg. Der Bruttogewinn wurde in erster Linie durch die Zusammensetzung des Volumens aus den Herkunftsregionen beeinträchtigt, die in diesem Jahr Mexiko begünstigte, während der Vorjahreszeitraum durch den positiven Einfluss einer früheren Ernte in Kalifornien und höhere Verkaufspreise pro Einheit begünstigt wurde. Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Mio US-Dollar oder 3 %, was in erster Linie auf die Konsolidierung von Ausgaben aus dem Blaubeersegment zurückzuführen ist.

Der bereinigte Nettogewinn für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 betrug 0,5 Mio US-Dollar. Das bereinigte EBITDA belief sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 auf 7,6 Mio US-Dollar, ein Rückgang um 17 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Steve Barnard, CEO von Mission: "Wir haben unser Verkaufsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 19 % gesteigert und konnten sowohl das Volumen als auch die Margen pro Einheit im Vergleich zum ersten Quartal weiter verbessern. Wir sind gut aufgestellt, wenn wir in die peruanische Saison eintreten und unsere eigene Produktion in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres in Betrieb geht. Wir sind optimistisch, dass sich die Margen pro Einheit auf sequentieller Basis weiter verbessern und den normalen saisonalen Anstieg des bereinigten EBITDA in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres unterstützen werden. Obwohl sich die niedrigeren Preise kurzfristig auf die Margen pro Einheit auswirken, ist ein rationaleres Preisumfeld für das langfristige Verbrauchswachstum von Vorteil und ermöglicht es uns, die globale Vertriebspräsenz zu nutzen, um neue Wachstumsmärkte zu erschließen."

Der Gesamtumsatz des Segments International Farming verringerte sich im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Mio US-Dollar oder 14 % auf 6 Mio US-Dollar, was in erster Linie auf geringere Einnahmen aus Verpackungs- und Kühlungsdienstleistungen zurückzuführen ist. Das bereinigte EBITDA des Segments verbesserte sich um 1,4 Mio US-Dollar. Der Nettoumsatz im Segment Blaubeeren betrug im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 1,7 Mio US-Dollar und das bereinigte EBITDA des Segments lag bei 0,1 Mio US-Dollar.