Mission Produce enttäuscht von Quartalsergebnissen

In den Ergebnissen des ersten Quartals 2022 vermeldet Mission Produce einen 25 %igen Umsatzanstieg auf 216,6 Mio US-Dollar, der durch einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise um 50 % beeinflusst wurde, jedoch teilweise durch einen 18 %igen Rückgang der verkauften Avocado-Menge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ausgeglichen wurde.



„Wir sind enttäuscht, denn wir waren mit größeren operativen Herausforderungen konfrontiert als erwartet. Allerdings glauben wir, dass die akutesten Herausforderungen des ersten Quartals 2022 weitgehend bewältigt wurden", sagte Steve Barnard, Gründer und CEO von Mission Produce.

Der Nettoverlust liege bei 13,4 Mio US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,2 Mio US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Bruttogewinn betrug 0,5 Mio US-Dollar im Vergleich zu 22,7 Mio US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was in erster Linie auf vorübergehende und unvorhergesehene betriebliche Herausforderungen zurückzuführen ist, die durch die ERP-Einführung des Unternehmens entstanden sind. Die Herausforderungen schränkten die Fähigkeit des Unternehmens ein, die Lieferkette im ersten Quartal 2022 effektiv zu verwalten. Probleme bei der Bestandsverwaltung und ungewöhnlich große Obstverkäufe - in Verbindung mit dem niedrigen Branchenvolumen - führten zu einer hohen Abhängigkeit von Obst von Drittanbietern und verpacktem Obst, das im Vergleich zu Obst, das wir direkt vom Feld beziehen oder in unseren Anlagen verpacken, höhere Preise hat. Dieser ungünstige Beschaffungsmix in Verbindung mit der Inflation bei den Transportkosten und einer geringeren Fixkostenabsorption führte zu einem erheblichen Anstieg der Kosten pro Kiste, was den Bruttogewinn schmälerte. Das bereinigte EBITDA belief sich auf 10,4 Mio US-Dollar, verglichen mit 12,5 Mio US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das zweite Quartal wird davon ausgegangen, dass die Mengen in Mexiko unter denen des Vorjahres liegen werden, und zwar in ähnlicher Größenordnung wie im ersten Quartal 2022, was in erster Linie auf Lieferengpässe im Zusammenhang mit der mexikanischen Ernte zurückzuführen sei. Es wird erwartet, dass die Preise auf sequentieller Basis leicht ansteigen werden, was im Jahresvergleich einen Anstieg von etwa 10 % bis 15 % im Vergleich zum Durchschnittspreis von 1,42 US-Dollar pro Pfund im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021 bedeuten würde. Die Margen pro Kiste im Februar haben wieder historische Niveaus erreicht, obwohl immer noch höhere nicht-ERP-bezogene Kosten bestehen, einschließlich Inflations- und Infrastrukturkosten, die in nächster Zeit weiterhin einen gewissen Gegenwind darstellen werden.