MEV: Trotz Hitzewelle wird in Wesendahl eine gute Pflaumenernte erwartet

Foto: MEV

Pflaumen zählen zum Lieblingsobst der Deutschen. Die neuen Bundesländer machen sich stark und bündeln durch die MEV Märkische Erzeuger- und Vermarktungsorganisation GmbH (MEV) knapp 60 ha Pflaumenanbaufläche. Auch die diesjährige anhaltende Dürreperiode kann den Früchten nichts anhaben. Die Erzeuger verstehen ihr Handwerk und freuen sich auf eine erfolgreiche Saison.



Bereits seit Anfang Juli werden auf den von der MEV Märkische Erzeuger- und Vermarktungsorganisation GmbH betreuten Erzeugerbetrieben die frühen Pflaumensorten wie Ruth Gerstetter und Katinka manuell und mit viel Sorgfalt gepflückt. Anschließend stehen dann die Sortenlieblinge wie Cacaks Schöne oder Cacaks Fruchtbare auf dem Ernteplan. „Wir erwarten eine ertragreiche Saison. Die Blüte Ende April sah sehr gut aus und die ersten Erträge sind vielversprechend“, so Patrick Ruffert, Geschäftsführer der MEV mit Sitz in Wesendahl.



Dort auf den nahegelegenen Flächen der BB Brandenburger Obst GmbH, aber auch in Sachsen-Anhalt auf den Flächen der Obsthof am Süßen See GmbH oder bspw. in Sachsen bei der Obsthof Wurzen GmbH finden insgesamt knapp 60 ha Pflaumenbäume ihren Platz. Dass es trotz ansteigender Hitze und Klimawandel gut um die Ernte, die sich bis Ende September strecken wird, bestellt ist, liegt nicht nur an der Tröpfchenbewässerung der Erzeuger. „Die gute Kulturführung an allen Standorten in Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen sorgt in den Alt- und Neuanlagen für einen reichen Ertrag und vollmundigen Geschmack“, so Ruffert weiter. Nach der Ernte gelangt das violett-blaue Steinobst gebündelt an den Standort Wesendahl. Dort wird die Ware mit viel Sorgfalt in Kühlhäusern gelagert, sortiert und nach Kundenwunsch verpackt. Durch die BB Fruchthandel GmbH gelangen die Pflaumen in den LEH. „Es ist immer toll, regional so breit aufgestellt zu sein und dem Einzelhandel beste Qualität sowie den typischen Geschmack bieten zu können“, so Peter Thuile, Geschäftsführer der BB Fruchthandel GmbH.



Laut BVEO, Initiator der Verbraucherkampagne „Deutschland - Mein Garten“, zählen Pflaumen zu den Lieblingsobstkulturen der Deutschen. „Daher ist für uns klar, dass wir mit unseren Erzeugern Neupflanzungen vornehmen, um die Nachfrage bedienen zu können“, erklärt der Geschäftsführer der MEV. Erst 2021 seien neue Flächen hinzugekommen, man erwarte, dass diese schon in wenigen Jahren in den Vollertrag gehen. „Wir rechnen 2022 und 2023 mit einem Ertrag von 1.500 t. Damit zählt die BB Fruchthandel GmbH mit zu den wichtigsten Pflaumenlieferanten des deutschen LEH“, verrät Thuile.