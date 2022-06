METRO veräußert belgisches Geschäft

Quelle: METRO AG

METRO AG hat ihr belgisches Geschäft MAKRO Cash & Carry Belgien N.V. an Bronze Properties S.à r.l. verkauft. Die Transaktion wurde am 15. Juni unterzeichnet und vollzogen.



„Nach einer umfassenden Prüfung“ habe man den Verkauf an den Portfolio-Investor, der sich mit dem Einzelhandelsspezialisten und Finanzierungspartner GA Europe zusammengetan hat, beschlossen, wie die METRO AG in einer Mitteilung bekannt gibt. Zum belgischen Geschäft MAKRO Cash & Carry Belgien N.V. gehören ebenfalls die Vertriebslinien METRO und MAKRO sowie METRO Delivery Service N.V. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.



MAKRO Cash & Carry Belgien N.V. ist seit 1970 tätig und verfügt heute über 17 Märkte und ca. 2.000 Mitarbeiter. MAKRO wendet sich an Endverbraucher, während METRO sich auf professionelle HoReCa-Kunden konzentriert. Darüber hinaus betreibt METRO Delivery Service das Lebensmittelliefergeschäft in Belgien. Nach Unternehmensangaben wird die Veräußerung der belgischen Aktivitäten im dritten Quartal 2021/22 zu einmaligen Transaktionskosten in Höhe von ca. 150 Mio. € und zu einem durchschnittlichen wiederkehrenden EBITDA-Anstieg von ca. 20 Mio. € auf Konzernebene führen. Das Immobilienportfolio von 11 Standorten (mit Ausnahme des Standorts Lüttich, der Teil der Transaktion ist) soll bei der METRO AG verbleiben.



MAKRO Cash & Carry Belgien stehe seit mehreren Jahren unter erheblichem wirtschaftlichem Druck und sei in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt tätig, was zu rückläufigen Umsätzen und Verlusten beigetragen habe. Durch stetige Kapitalzuführungen sowie Investitionen in Expansion und Neugestaltungen, die sich in der Summe auf einen relevanten dreistelligen Millionen-Euro Betrag belaufen hätten, habe METRO das belgische Geschäft kontinuierlich finanziell unterstützt, um die Marktperformance zu verbessern. Im Geschäftsjahr 2020/21 habe das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 646 Mio. € erzielt, das bereinigte EBITDA sei negativ gewesen, heißt es in der Mitteilung.



„Im Rahmen der sCore-Wachstumsstrategie von METRO, die Kernbereiche für nachhaltiges Wachstum bis zum Jahr 2030 definiert, haben wir die Optionen für unser belgisches Geschäft sorgfältig und umfassend geprüft. Als Ergebnis dieser Prüfung haben wir die Entscheidung getroffen, unser belgisches Geschäft an Bronze Properties S.à r.l. zu verkaufen", so Dr. Steffen Greubel, Vorstandsvorsitzender der METRO AG. „Im Namen des gesamten Vorstands spreche ich unseren belgischen Kollegen große Anerkennung und Dank für ihre Arbeit und ihr großes Engagement in den Diensten unserer Kunden in den vergangenen 50 Jahren aus."



Die METRO AG werde im Rahmen der Transaktion bestimmte Übergangsdienstleistungen und -lizenzen anbieten, um dem neuen Eigentümer den Betrieb des Unternehmens zu ermöglichen. Die Transaktionseffekte sollen keinen Einfluss auf die METRO Prognose haben, da sie als Portfoliomaßnahme den Transformationskosten zugeordnet werden. METRO bestätigt somit ihre Prognose für Umsatz und bereinigtes EBITDA für das Geschäftsjahr 2021/22 (das laufende Jahr und das Vorjahr werden nicht um Belgien bereinigt) sowie die mittelfristigen Ziele.