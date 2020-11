Metro Logistics positioniert sich als eigenständiges Logistikunternehmen

Bislang war das Unternehmen als Konzerndienstleister der Metro AG bekannt. Mit der strategischen Neuausrichtung soll auch zusammen mit den bisherigen Dienstleistungen Beschaffungs-, Distributions- und Kontraktlogistik das Angebot einer großen Bandbreite an Value Added Services auf dem deutschen Logistikmarkt erweitert werden. Neun Multi-User-Logistikzentren an acht Logistikstandorten sorgen für ein optimales Logistiknetzwerk, das bereits heute Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bedient, heißt es von dem Unternehmen.



„Wir starten am Markt zwar als neues Logistikunternehmen, haben aber 25 Jahre Erfahrung in dem Bereich. Bisher sind wir als Anbieter auf dem Logistikmarkt nur begrenzt in Erscheinung getreten, da wir mit den Zentrallagerfunktionen, die wir für Metro und Real ausführen, ausgelastet waren. Der Real-Verkauf war für uns der Startschuss, unser Leistungsportfolio und unser Know-how nun auch außerhalb des Konzerns anzubieten. Für die Handelsunternehmen und Märkte des Metro Konzerns haben wir ein Logistiknetzwerk aufgebaut, das die hochdynamischen und komplexen Prozesse in der Handelslogistik optimal bedient – und das wir nun auch weiteren Branchen und Kunden zugänglich machen möchten“, sagt Armin Köller, CEO Metro Logistics.



Das Unternehmen verantwortet weiterhin das deutsche Lagergeschäft sowie die Distributionstransporte der Metro und steuert die Beschaffungslogistik in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Wir etablieren derzeit neue Kompetenzen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Tendermanagement und IT. So sind wir bestens aufgestellt, um neue Kunden zu integrieren. Bereits

jetzt sind wir sowohl in der Kontrakt- als auch der Beschaffungslogistik für Neukunden aus unterschiedlichen Branchen tätig, und konnten sie flexibel und schnell in unser Portfolio integrieren. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Beratungskompetenz, unseren Logistikleistungen und Value Added Services sowie mit unseren geo-optimalen Standortnetz Kunden aus unterschiedlichsten

Branchen einen echten Mehrwert für ihre Logistik bieten können“, sagt Thorsten Sega, Chief Operating Officer der Metro Logistics.