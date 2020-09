Marlene® wird immer internationaler

Foto: VOG

Katar, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind die Länder, in denen Äpfel der Marke Marlene® nun zu finden sein werden. Ein wichtiger Meilenstein für die Marke des VOG, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert.



Insgesamt drei Container machten sich Ende August auf den Weg in Richtung neue Zielmärkte. Der erste Container wurde am 21. August verladen, die nächsten folgten Anfang September. „Mit den drei Ladungen haben wir pünktlich zum Jubiläum von Marlene® einen großen Meilenstein für die Marke erreicht“, kommentiert Hannes Tauber, Marketingleiter des Verabandes. In jedem der drei Container befinden sich über 20.000 kg Äpfel. In rund 30 Tagen kommen sie in den neuen Zielmärkten an. „Der Großteil der Äpfel wird dort in den Obst- und Gemüseabteilungen der Supermärkte verkauft. Ein paar Paletten werden auch auf den Obst- und Gemüsemärkten angeboten werden“, so Klaus Hölzl, Verkaufsleiter VOG.

VOG-Direktor Walter Pardatscher ergänzt: „Für den VOG ist der Export von immenser Bedeutung, mittlerweile sind ca. 30 Sorten des Verbandes in über 65 Ländern vertreten. Im März wurden mit der Verladung von unseren Pink Lady® erstmals Äpfel aus Italien nach Vietnam geschickt – nun kommen für die Marke Marlene® drei weitere hochinteressante Märkte dazu. Mittlerweile ist unsere Hauptmarke in mehr als 25 Ländern vertreten, darauf sind wir natürlich sehr stolz.“