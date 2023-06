Maersk: Pionierarbeit bei Umrüstung des ersten Containerschiffs auf Methanol-Dual-Fuel-Motor

Als erstes Unternehmen der Schifffahrtsbranche wird Maersk ein bestehendes Schiff auf einen Zweistoff-Methanol-Antrieb umrüsten und damit in der Lage sein, mit grünem Methanol zu fahren. Die branchenweit erste Umrüstung eines Motors ist für Mitte 2024 geplant, und es ist beabsichtigt, die Umrüstung bei Schwesterschiffen zu wiederholen, wenn diese 2027 zur Begutachtung gehen, so das Unternehmen.



„Wir haben uns für das Jahr 2040 ein ehrgeiziges Netto-Null-Emissionsziel für das gesamte Unternehmen gesetzt und eine führende Rolle bei der Dekarbonisierung der Logistik übernommen. Die Umrüstung der Motoren auf Methanolbetrieb ist ein wichtiger Hebel in unserer Strategie. Mit dieser Initiative wollen wir den Weg für künftige skalierbare Nachrüstungsprogramme in der Branche ebnen und damit den Übergang von fossilen Kraftstoffen zu grünen Kraftstoffen beschleunigen. Letztlich wollen wir zeigen, dass Methanol-Nachrüstungen eine echte Alternative zu Neubauten sein können“, erklärte Leonardo Sonzio, Head of Fleet Management and Technology bei Maersk.



Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit MAN Energy Solutions (MAN ES) unterzeichnet, die den Motor nachrüsten wird. „2021 haben wir das weltweit erste methanolfähige Containerschiff bestellt, nachdem wir uns dem Grundsatz verschrieben haben, nur neu gebaute Schiffe zu bestellen, die mit umweltfreundlichen Kraftstoffen fahren können. Gleichzeitig haben wir das Potenzial der Nachrüstung bestehender Schiffe mit Dual-Fuel-Methanol-Motoren erforscht. In Zusammenarbeit mit MAN ES sind wir nun in der Lage zu zeigen, wie die Nachrüstung von Schiffen mit Methanol-Dual-Fuel-Motoren erfolgen kann“, so Sonzio.



Der Austausch von Motorenteilen und damit die Umrüstung des Motors auf Methanolbetrieb ist eine recht komplexe Aufgabe, aber nur ein Teil des größeren Umrüstungsvorhabens. So sind bspw. auch neue Kraftstofftanks, ein Kraftstoffaufbereitungsraum und ein Kraftstoffversorgungssystem Teil der Umrüstung des Schiffs auf grünes Methanol. „Die Detailplanung für die erste Umrüstung ist im Gange, und die eigentliche Umsetzung wird Mitte 2024 erfolgen. In der Zwischenzeit werden Gespräche mit potenziellen Werften geführt“, sagte Ole Graa Jakobsen, Head of Fleet Technology, bei Maersk.