Maersk bringt globale E-Learning-Plattform Digital Customs Academy an den Start

Die Plattform wurde in Zusammenarbeit mit KGH Customs Services - A Maersk Company und dem britischen Institute of Export and International Trade (IOE&IT) entwickelt und soll Kunden bei der Komplexität des Zollwesens zu unterstützen. In digitalen Schulungen werden zentrale Zoll- und Logistikthemen online in verschiedenen Sprachen bereitgestellt, so Maersk.



Die Struktur der Plattform ermögliche es den Lernenden, auf Module zuzugreifen, die für ihr berufliches Interessengebiet und ihren Entwicklungsstand relevant seien, ohne dass sie eine formale Qualifikation erwerben müssen, heißt es.



„In einer Zeit, in der der internationale Handel immer komplizierter, komplexer und störungsanfälliger wird, ist die Digital Customs Academy ein zeitgemäßer Meilenstein für Wissen, Kompetenz und Kapazitätsaufbau im Zollbereich. Die erste digitale Zollakademie wird als globales Maersk Trade and Customs Consulting Product unseren Kunden in allen Regionen angeboten und auch von unseren eigenen Fachleuten genutzt werden, um den hohen Standard der Maersk Customs Services weiter zu verbessern“, erklärte Lars Karlsson, Global Head of Trade and Customs Consulting Maersk.