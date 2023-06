Maersk bestellt sechs mit Methanol betriebene Schiffe

Maersk (Maersk) hat sechs mittelgroße Containerschiffe in Auftrag gegeben, die alle mit Dual-Fuel-Motoren ausgestattet sind, die mit grünem Methanol betrieben werden können. Die Yangzijiang Shipbuilding Group wird die sechs 9.000-TEU-Schiffe bauen, die laut dem Unternehmen in den Jahren 2026 und 2027 ausgeliefert werden.



„Mit diesem Auftrag machen wir einen weiteren Schritt bei der umweltfreundlichen Umgestaltung unserer Flotte und auf dem Weg zu unserem Ziel, im Jahr 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Wie alle anderen Schiffe, die wir in den letzten zwei Jahren bestellt haben, werden auch diese Schiffe mit grünem Methanol betrieben werden können“, erklärte Rabab Boulos, Chief Infrastructure Officer bei Maersk.



2021 bestellte Maersk das weltweit erste methanolfähige Containerschiff, nachdem sich das Unternehmen dem Grundsatz verschrieben hatten, nur neu gebaute Schiffe zu bestellen, die mit umweltfreundlichen Kraftstoffen fahren können. Nur zwei Jahre später beläuft sich der weltweite Auftragsbestand auf mehr als 100 methanolfähige Schiffe. Mit der Bestellung von sechs weiteren Schiffen hat Maersk nun 25 methanolfähige Schiffe in Auftrag gegeben.



„Für diese sechs Containerschiffe haben wir ein Design und eine Schiffsgröße gewählt, die sie vom Standpunkt des Einsatzes her sehr flexibel machen. Dadurch können diese Schiffe viele Funktionen in unserem derzeitigen und künftigen Netzwerk übernehmen und bieten so die von unseren Kunden geforderte Flexibilität. Nach ihrer Einführung werden sie bestehende Kapazitäten in unserer Flotte ersetzen“, so Boulos.

Im Spätsommer dieses Jahres wird das erste methanolfähige Schiff, ein 2.100-TEU-Feederschiff, an Maersk ausgeliefert werden.