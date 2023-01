Made in Nature/Italien: Bioobst und -gemüse bleibt mit 5,7 Prozent Marktanteil konstant

Mit über 2 Mio ha ökologischer Anbaufläche ist Italien auf dem besten Weg, sich als europäischer Spitzenreiter zu etablieren. Mit diesen Zahlen ist das Land gut aufgestellt, das Ziel der "Farm to Fork"-Strategie zu erreichen. Daten aus einer Analyse des italienischen Marktes zeigen, dass sich der O+G, insbesondere der des ökologischen Landbaus, trotz schwieriger Zeiten in einer robusten Verfassung befindet und dass die Italiener eine erhebliche Menge O+G auf den Tisch bringen, teilt Made in Nature mit. Insgesamt 2,2 Mio Euro investiert das von der EU geförderte Projekt in seinen drei Jahren Laufzeit in die Förderung von biologischen Agrarerzeugnissen.



Karotten und Kartoffeln stehen an der Spitze der meistverkauften Gemüsesorten, aber auch Zucchini verzeichnen ein Wachstum von 70 %. Was das Obst betrifft, so bleiben die Zitronen stabil an der Spitze, aber auch Bananen - ein Produkt, das nicht traditionell italienisch ist - und Erdbeeren, die um 34 % zulegten, erhöhen ihren Anteil am Bio-Markt. Zitronen, Kartoffeln und Karotten, die von den Verbrauchern am meisten gekauften Lebensmittel, sind insgesamt die Stützen des Biomarktes.



"Was die Einkaufskanäle betrifft, so bevorzugen Italiener den modernen Vertrieb, auch wenn die

nächstgelegenen oder spezialisierten Geschäfte mit 17 % einen höheren Anteil als die konventionellen Anbieter haben", erklärt Elisa Macchi, Direktorin von CSO Italy. Die Verbraucher suchen nach einem Ort, an dem sie qualitativ hochwertige Produkte und den persönlichen Service finden, der nur in kleinen Geschäften zu finden ist." In Anbetracht dieser Daten ist der Beitrag des Projekts Made in Italy von grundlegender Bedeutung, der darauf abzielt, das Bewusstsein und die Anerkennung des EU-Qualitätssystems für die ökologische Erzeugung zu erhöhen und die Wettbewerbsfähigkeit und den Verbrauch der ökologischen Erzeugnisse in der Union zu steigern.



"Wenn es um Nachhaltigkeit geht, spielt der ökologische Landbau eine zentrale Rolle, die zwar noch eine recht klein ist, aber beständig wächst. Es bedarf einer starken Kommunikation, die es ermöglicht, die Menschen zu erreichen, die bereits Bioprodukte essen, um ihr Vertrauen in die Produkte zu festigen, aber auch die Personen, die nicht regelmäßig Bioprodukte verbrauchen, zu überzeugen und ihren Biokonsum zu erhöhen", so Massimo Ceradini, Vorsitzender der Ceradini-Gruppe.

"Die wirtschaftliche Situation beeinflusst den Markt, sodass wir verstehen müssen, wie wir diesen weiter ausdifferenzieren können, um Premiumprodukte wie Bio-O+G vielfältiger zu fördern. Die Produktion ist darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse eines Marktes zu erfüllen, der wachsen kann und muss", erklärt Paolo Pari, Direktor von Almaverde Bio.

"Das Projekt Made in Nature kann ein Instrument sein, um die Kommunikation zwischen den verschiedenen Akteuren der Produktionskette zu fördern und die Verbraucher effizient zu erreichen. Orogel Fresco wird seine ökologische Produktion weiter fördern und ausbauen und dabei auf ein Wiedererstarken des Konsums sowohl auf den Märkten für frische als auch für verarbeitete Lebensmittel setzen", so der Geschäftsführer von Orogel Fresco, Vincenzo Finelli.