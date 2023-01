Made in Nature: Nachhaltigkeit durch konkretes Handeln

Der erste Baum im Null-Emissions-Obstgarten wurde am 26. Januar 2023 gepflanzt. Die

zugrunde liegende Idee wurde entwickelt, um die Emissionen aus den Kommunikationsaktivitäten des Projekts Made in Nature zu kompensieren und den Verbrauchern eine genauere Vorstellung vom Wert der ökologischen Erzeugung in Bezug auf die Nachhaltigkeit zu vermitteln. 90 Bäume werden zu Beginn des Jahres 2023 auf einem 1 ha großen Grundstück in der Nähe des Bologna Agribusiness

Center (CAAB) gepflanzt sowie in jedem der zwei Folgejahre des Projekts. Schätzungen zufolge werden die Bäume dabei helfen, 4,5 t CO 2 zu absorbieren.



"Wir haben das Projekt mit Begeisterung aufgenommen, weil es ein neues Paradigma verkörpert, das ökologische und soziale Nachhaltigkeit miteinander verbindet", erklärte Marco Marcatili, Vorsitzender der CAAB. "Bologna ist der ideale Ort für Pilotprojekte dieser Art. Für uns ist der Null-Emissions-Obstgarten eine wichtige Gelegenheit, die Werte zu fördern, an die wir glauben: verantwortungsvolle Innovation, Umweltbewusstsein, Solidarität und die Kultur guter Unternehmensführung und guter Lebensmittel. Heutzutage ist es klar, dass das, was wir essen, nicht nur dem guten Geschmack, sondern auch der Umwelt und den Arbeitnehmerrechten entsprechen

muss. Wir sind sicher, dass die Menschen in Bologna die Einladung annehmen werden, den Obstgarten zu besuchen und sich über CAAB zu informieren, das sich immer mehr als ein Akteur präsentiert, für den Bürgerbeteiligung eine seiner grundlegenden Komponenten ist."



"Das CAAB hat sich selbst als Maßstab für Nachhaltigkeit und urbane Landwirtschaft präsentiert. Der Obstgarten ist die Fortsetzung zahlreicher Initiativen, die im Laufe der Jahre im Bereich des Gartenbaus und der Imkerei ins Leben gerufen wurden und an denen Tausende von Bürgern durch Kurse, Führungen, Ausstellungen und die Anlage von zwei Gemüsegärten beteiligt waren. Der Obstgarten wird nach den Grundsätzen der regenerativen Landwirtschaft und nachhaltiger agronomischer Methoden bewirtschaftet, die wir nun der Öffentlichkeit nahebringen wollen", so Duccio Caccioni, stellv. Direktor von CAAB.

"Zu sehen, wie diese Obstplantage angelegt wird, und zu wissen, dass sie dank der Unterstützung des CAAB und Cucine Popolari auch von bedürftigen Bürgern genutzt werden kann, erfüllt uns mit Stolz, denn wir glauben, dass die Landwirtschaft eine treibende Kraft für unser Land sein kann", sagt Elisa Macchi, Direktorin von CSO Italien.



Aber welche Zukunft hat der ökologische Landbau? „Made in Nature ist sicherlich eines der Projekte, das zur Stärkung der Biokultur beiträgt, mit dem Ziel, das Wissen und die Vorzüge zu dieser Produktionsweise zu verbessern. Diese entspricht immer mehr den Bedürfnissen des modernen Verbrauchers, der die Umwelt und die biologische Vielfalt respektiert", schließt Elisa Macchi.