Made in Nature auf der FRUIT LOGISTICA

Made in Nature, das von der Europäischen Union finanzierte Programm von CSO Italy zur Förderung von italienischen Bio-Produkten in Italien, Frankreich, Deutschland und Dänemark, wird auf der FRUIT LOGISTICA vertreten sein, heißt es in einer Mitteilung.



Mit 340.000 t Bio-Obst und -Gemüse, die 2021 in Italien im Wert von mehr als 730 Mio Euro konsumiert wurden, erlebte das Land zwischen 2018 und 2021 eine Konsumsteigerung von 10 %.

Die folgenden Unternehmen nehmen an dem Projekt Made in Nature teil und zeigen so die Werte der europäischen Bio-Produktion auf: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel und Veritas Bio Frutta.



Messe-Areal „Italien“ am Pavillon 2.2 - A04 am 5. April um 11 Uhr