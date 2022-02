Macfrut: Avocado als Fokus auf dem Tropical Fruit Congress

Foto: Pixabay

Die Avocado wird Protagonistin des Tropical Fruit Congress, dem einzigen europäischen Kongress, der tropischen Früchten gewidmet ist. Der Kongress findet am 6. Mai 2022 auf dem Messegelände in Rimini statt und ergänzt das Angebot der 39. Ausgabe der Macfrut.



Koordiniert von Ncx Drahorad, wird die in diesem Jahr dritte Ausgabe des Kongresses als diesjähriges Fokusthema die Avocado haben. Die tropische Frucht erhält aufgrund ihres Superfood-Status und zahlreichen Konsummöglichkeiten aktuell große Aufmerksamkeit – sowohl von Fachleuten, als auch von Verbrauchern. „Ziel des Tropical Fruit Congress ist es, eine einmalige Gelegenheit zur Zusammenkunft für die Fachleute der Produktionskette zu schaffen, wo sie über die neuesten Markttrends, die technischen Neuerungen und die best Practices in der Logistik und im Handel diskutieren und sich austauschen können“, so Thomas Drahorad, Präsident von Ncx Drahorad. „Es werden internationale Vortragende anwesend sein, darunter Experten, Buyer und Erzeuger aus den wichtigsten globalen Erzeugungs- und Verbrauchsgebieten der Avocado, einer Frucht, die als das Phänomen von 2020 in der Welt der Superfruits bezeichnet wurde.“



„In Italien gibt es ein großes Potenzial“, ist Drahorad überzeugt. Er erwarte ein Anhalten der Wachstumstrends in den nächsten Jahren, was zu einer größeren Verbreitung der Avocado in den Haushalten und einem Fokus auf Qualität führe. Der Tropical Fruit Congress sieht eine Konferenz, technische Workshops und einen thematischen Ausstellungsbereich vor und soll eine zentrale Gelegenheit sein, um diese Trends zu sammeln und zu analysieren. Den Teilnehmern sollen so die Mittel zur Verfügung gestellt werden, um durch Strategien, die die Qualität, die Nachhaltigkeit, die Kenntnis der Marktdynamik und der Verbraucherorientierung in den Mittelpunkt stellen, zur Entwicklung des Avocadokonsums beizutragen.