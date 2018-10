LVM-Landwirtschaftstag: „Digitalisierung ist ein Schlüssel für die Entwicklung der Agrarwirtschaft“

Foto: obs/LVM-Versicherung/LVM Versicherung/Guido Recki

Am 23. Oktober fand der fünfte Landwirtschaftstag der LVM Versicherung statt, der unter dem Motto "Landwirtschaft im Aufbruch - digital, modern und nachhaltig" stand, so eine Mitteilung der LVM-Versicherung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner erläuterte in ihrem Vortrag, in welche Richtung die Politik die landwirtschaftliche Entwicklung in Zukunft steuern will.



Klöckner erklärte, dass man nur dann langfristig wettbewerbsfähig sein könne, wenn man tragfähige Antworten auf die zahlreichen Fragen im Zusammenhang mit der wachsenden Weltbevölkerung, Klimawandel, Verbrauchererwartungen und Tierwohl finde. "Die Digitalisierung ist für mich ein Schlüssel für die weitere Entwicklung der Agrarwirtschaft in den kommenden Jahren. Sie ist ein Mittel zum Zweck, um zum Beispiel die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen oder auch den Beruf des Landwirts leichter und attraktiver zu gestalten. Sie bietet uns die Instrumente für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Transparenz. Das romantisierende Bild von Acker, Stall und Bauer lebt weiter, obwohl sich die Realität weiterentwickelt hat." Technisierung und Digitalisierung ermöglichten einen noch nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Boden, Luft und Wasser, so Klöckner.

In seinem anschließenden Vortrag prognostizierte Zukunftsforscher Matthias Horx, dass vor allem zwei Trends die weitere Entwicklung der Branche prägen werden. Zum einen werde man auf eine großflächigere und zugleich hochtechnisierte Landwirtschaft treffen, die eher in Richtung einer biologischen Rohstoffwirtschaft tendiere. Darüber hinaus werde ein Wachstum einer renaturalisierten Agri-Kultur stattfinden, in der Elemente der alten bäuerlichen Landwirtschaft mit moderner, bewusster Ernährung und dem Bio-Sektor verschmelzen. Horx: "Dabei geht es um Tierwohl, eine ökologisch differenziert gestaltete Landschaft, um neue Formen der ,direkten Gastronomie', wo das Feinschmecker-Restaurant direkt vom Feld, aus dem Stall oder dem Teich bedient wird."