LUNA ucr, die erste Avocadosorte von Green Motion Avocados

Foto: Eurosemillas

Eurosemillas präsentierte in KW 25 in der Universität von California Riverside (UCR) vor etwas mehr als hundert bedeutenden kalifornischen Avocadoproduzenten die Sorte BL 516, Blütentyp B, die unter dem Handelsnamen LUNA ucrTM patentiert ist.



Im Gegensatz zu den anderen grünschaligen, bestäubenden Sorten (Bacon, Zutano, Ettinger usw.) produziert LUNA ucr Früchte vom Typ Hass, was bedeutet, dass ihre Avocados zum gleichen oder sehr ähnlichen Preis wie Hass vermarktet werden können. Diese Sorte wächst auf schmaleren Bäumen, die weniger Platz benötigen, so dass die Pflanzungen überschaubarer und intensiver sind und der Boden besser genutzt werden kann. Außerdem setzt sie im Frühjahr viel mehr Pollen frei als die anderen Sorten des Typs B. Da ihre Blüte bis zu sechs Wochen mit der von Hass zusammenfällt, erzielt sie einen besseren Fruchtansatz, was die Produktivität der Kulturen steigert und die Gewinnspanne des Erzeugers vervielfacht.



LUNA ucr ist die erste Sorte, die von der Plattform Green Motion Avocados auf den Markt gebracht wurde, aber in den kommenden Jahren wird eine ganz neue Avocado-Generation erscheinen, die diese Kultur noch rentabler und nachhaltiger machen wird.



Nach der Einführung dieser Sorte hat die Plattform Green Motion Avocados bereits eine zweite, spätere Sorte und eine weitere, frühere Sorte als Hass ausgewählt, die die Ernte um fast zwei Monate verlängern werden. In den kommenden Jahren wird auch eine vierte Avocadosorte auf den Markt kommen, die aufgrund ihres außergewöhnlichen Geschmacks als Gourmetfrucht verkauft werden soll. Ebenso wird an fünf Unterlagen gearbeitet: eine wird kleinere Bäume ermöglichen, eine andere wird besser an Gebiete mit Salzproblemen angepasst sein, und drei weitere werden eine größere Resistenz gegen Fäule durch Phytophthora (ein sehr verbreiteter Pilz, der die Wurzeln befällt) und/oder Wasserstress bieten. Eurosemillas/d.s.