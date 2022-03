Lufthansa Cargo hat Kurs auf FRUIT LOGISTICA gesetzt

Foto: Lufthansa Cargo AG

Wenn am 5. April die FRUIT LOGISTICA in Berlin eröffnet wird, zählt auch Lufthansa Cargo wieder zu den Ausstellern. Das Unternehmen zeigt, warum es für den globalen Handel von frischem Obst und Gemüse eigenen Angaben zufolge ein unverzichtbarer Partner ist. Denn Lufthansa Cargo biete seinen Kunden einen Transportservice, der verderbliche Güter unbeschadet selbst in die entlegensten Winkel der Welt ausliefere.



Dafür sorgen eine temperaturkontrollierte Umgebung während des Flugs und der Einlagerung sowie der Einsatz von speziell geschultem Personal. So werden z.B. Blaubeeren aus Argentinien, Avocado aus Mexiko oder Bohnen aus Kenia bis zum Empfänger in Lager in Großbritannien oder den Niederlanden transportiert.

„Im Umgang mit temperaturempfindlichen Waren und verderblichen Gütern verfügt Lufthansa Cargo über eine langjährige Erfahrung und weltweit anerkannte Expertise“, sagt Wouter Boekee, Global Industry Manager Agriculture & Food bei Lufthansa Cargo. „Mit unserem Spezial-Service Perishables toDoor bieten wir zudem den führenden Lebensmittelmärkten in Europa eine Direktzustellung über die Drehkreuze Frankfurt, München und Brüssel an."

Mit dem Lufthansa Cargo Hub in Frankfurt und seinem hochmodernen und größten Perishable Center in Europa mit Fast- und Vacuum Cooling Möglichkeiten, sowie der optimalen Lage, Waren in Europa zu verteilen, ist Lufthansa Cargo ein zuverlässiger und erfahrener Partner der Agrar- und Lebensmittelindustrie. Lufthansa Cargo verfügt über ein weitreichendes Netzwerk mit Frachter- sowie Passage- Verbindungen aus den wichtigsten Exportländern für Obst & Gemüse.



Lufthansa Cargo ist bereits seit 2013 Aussteller auf der FRUIT LOGISTICA. Das Unternehmen ist in Halle 25, Stand C-07 zu finden. Zahlreiche Luftfrachtexperten stehen dort interessierten Messebesuchern für Gespräche zur Verfügung.