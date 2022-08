Lorentzen & Sievers: Sicherheit beim Einsatz von Rezyklaten im direkten Lebensmittelkontakt

Am 3. November bietet Lorentzen & Sievers einen Fachaustausch zum Thema „Kreislaufwirtschaft aktuell” in Hamburg an. Jeweils eine Stunde werden Technologen und Wissenschaftler von Tomra, Interseroh+, IVV Fraunhofer Freising und dem IKK Uni Hannover tiefe, praktische wie auch wissenschaftliche Einblicke in die aktuelle Kreislaufwirtschaft geben.



Felix Mehrens vom Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik der Uni Hannover wird in seinem Vortrag einen Überblick über die Herausforderungen im mechanischen Recycling für die Verwendung von Rezyklaten in Lebensmittelverpackungen geben.



Aufgrund der steigenden Menge an produzierten Kunststoffprodukten und den damit verbundenen immer größer werdenden Mengen an Kunststoffabfall steht die Kunststoffindustrie vor einer großen Herausforderung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.



Ein Großteil des heute produzierten Kunststoffs fällt dabei auf die Verpackungsindustrie, wovon wiederum ein großer Teil für Lebensmittelverpackungen verwendet wird. Diese Verpackungen haben oftmals gemeinsam, dass sie eine sehr kurzen Lebenszyklus besitzen und nach einer kurzen Anwendungsdauer wieder entsorgt werden müssen. Gleichzeitig unterliegen Lebensmittelverpackungen und andere zulassungsbedürftige Kunststoffverpackungen strengen gesetzlichen Anforderungen, was besonders den Einsatz von Rezyklaten in diesen Bereichen erschwert. Denn in der Lebensphase kommen diese Verpackungen mit vielen verschiedenen Materialien in Kontakt, wodurch unter anderem gesundheitsschädliche oder geruchsaktive Verbindungen in den Kunststoff migrieren können. Um wiederum eine Migration aus kontaminierten Rezyklaten in die verpackten Lebensmittel zu verhindern, müssen diese Kontaminationen im Recyclingprozess sicher entfernt werden.



Die FDA und die EFSA fordern deshalb, dass die Dekontaminierungswirkung eines Recyclingprozesses in einem sogenannten Challenge-Test nachgewiesen wird. In einem Challenge-Test durchläuft vorkontaminiertes Material den gesamten Recyclingprozess und einer anschließenden Migrationsbetrachtung, um die Qualität eines Recyclingprozesses sicherzustellen. Aus diesem Grund ist die Entfernung von Kontaminationen und Gerüchen aus dem Rezyklat, um die vorgeschriebenen Richtlinien einzuhalten, den Konsumenten zu schützen und den Geschmack des verpackten Lebensmittels nicht zu verändern, eine große Herausforderung im mechanischen Recyclingprozess.



In diesem Vortrag soll, nach einer kurzen Erläuterung der aktuellen Recyclingsituationen, auf die Herausforderungen sowie Lösungen des mechanischen Recyclingprozesses im Hinblick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Rezyklaten in Lebensmittelverpackungen eingegangen werden.



Als vorgeschalteter Praxisteil findet am 30. August die Besichtigung einer Demonstrationsanlage von Tomra in Lahnstein statt. Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht, Interessenten können sich auf die Warteliste schreiben lassen und werden im Fall kurzfristiger Absagen benachrichtigt.

