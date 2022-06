Looye Kwekers setzt auf Branding am Point of Sale

Foto: Looye

2021 fiel schon knapp ein Drittel des Absatzes bei Looye auf die gelabelten Markenprodukte Looye Honigtomaten, die restlichen Prozent fallen auf Private Label. Für dieses Jahr prognostiziert Looye eigenen Angaben zufolge einen weiteren Zuwachs für die Marke. Das Unternehmen aus dem Westland leistete mit seiner Markenstrategie erfolgreich Pionierarbeit im Obst- und Gemüse-Sektor und will sein Alleinstellungsmerkmal am Point of Sale künftig weiter ausbauen.



Das Herzstück von Looye sind die Looye Honigtomaten. Die Premium-Cherrytomaten zeichnen

sich durch ihren wiedererkennbaren Geschmack und die hohe Produktqualität aus. Die Looye Honigtomaten sind bei Sterneköchen und Konsumenten beliebt, die sie im hochwertigen Snackbecher zu jeweils 180 g im Supermarkt zu einem UVP zwischen 3,79 Euro und 3,99 Euro oder als lose Rispe im Fachhandel und auf Wochenmärkten für 2,49 Euro und 2,99 Euro je 100 g finden. Das rote Fruchtgemüse von Looye ist dank des Brandings am Point of Sale für Verbraucher direkt sichtbar. Die Marke stehe für die verlässlich hohe Qualität und den exklusiven Geschmack. Auf beides habe sich das Unternehmen ganz klar fokussiert.

Marken schaffen Vertrauen bei Konsumenten, da sie emotional aufgeladen sind und einen hohen

Wiedererkennungswert haben, so Looye weiter. Dank des Brandings könne Looye eine höhere Wertschöpfung für die Looye Honigtomaten betreiben. So sind die High-End-Tomaten im Premium-Preissegment angesiedelt. „Gute Qualität hat ihren Preis und wir bei Looye bemerken, dass die Konsumenten bereit sind, für den besonderen Geschmack unserer Tomaten einen höheren Preis zu zahlen“, so Katja Kamp, Senior International Account & Channelmanager bei Looye. „Umso mehr freut es uns, dass sich unsere Markenstrategie mit den Looye Honigtomaten durchsetzt. So generieren wir für alle einen Mehrwert, der sich lohnt.“

Die Kategorie Tomaten befindet sich derzeit im Aufwind und wächst stärker als Obst und Gemüse allgemein. Dabei ist die Subkategorie Premium bei den Tomaten deutlicher Treiber der Wertschöpfung mit 49 %.* Das zeige deutlich, dass der Preis bei Premiumtomaten weniger eine Rolle spiele als die Qualität. Mit Aktionen am Point of Sale und einer 360°-Marketing-Kampagne soll die Bekanntheit der Looye Honigtomaten weiter ausgebaut werden.



Lesen Sie mehr zu Looye und Tomaten in Ausgabe 24/2022 des Fruchthandel Magazins.