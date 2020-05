Lidl plant eigenes Bezahlsystem in Deutschland

Foto: Lidl España

Nach dem landesweiten Einsatz von Lidl Pay in Spanien und Tests mit der Bezahlfunktion in Polen, will der Discounter nun auch deutschen Kunden das kontaktlose Bezahlen per App ermöglichen.



Lidl Pay soll als Teil der digitalen Kundenkarte Lidl Plus eingeführt werden, so die Computerzeitung Chip in einem Bericht. Unklar sei bislang allerdings, ob die Abrechnung per Kreditkarte oder Lastschriftverfahren erfolge. „Lidl möchte seinen Kunden perspektivisch die Bezahlmöglichkeit über seine digitale Kundenkarte „Lidl Plus“ in seinen Filialen in Deutschland ermöglichen“, so eine Sprecherin gegenüber dem Fruchthandel Magazin.



Darüber, wie die Bezahlmöglichkeit im Rahmen von „Lidl Plus“ in Deutschland konkret aussähen, könne man derzeit keine Angaben machen. Auch die zeitliche Umsetzung sei aufgrund des Corona-Viruses aktuell unklar. s.z.