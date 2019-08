LGV-Frischgemüse Wien und Seewinkler Sonnengemüse gehen nächsten Schritt bei Fusion

Josef Peck Foto: www.zweischrittweiter.at

Nach dem erfolgreichen Start der Vertriebskooperation der beiden Erzeugerorganisationen im Vorjahr folgt nun der nächste logische Schritt, die Unternehmen zu fusionieren. Dadurch entsteht die größte Gemüseerzeugereinheit in den besten Gemüseanbauregionen Österreichs, heißt es in einer Presseerklärung.



Die Gemüsebauern aus Seewinkel haben damit einen direkten Zugang zum Gemüsemarkt, und die Familienbetriebe der Gärtner in und um Wien bringen ihre langjährige Erfahrung im Gemüseanbau ein. Gemeinsam werden neue Konzepte entwickelt, um auch weiterhin Innovationsführer am heimischen Gemüsemarkt zu bleiben. Das Produktportfolio der Seewinkler Gemüsebauern ergänzt das der Wiener Gärtnerfamilien, und die Kombination von geschütztem Anbau und Freilandgemüse bringt höchste Versorgungssicherheit und hervorragende Gemüsequalität über die gesamte Saison.

Im Markenauftritt wird sich für die Konsumenten grundsätzlich nichts ändern.

Den Handelspartnern aus dem LEH steht seit dem Start der Vertriebskooperation eine noch vielfältigere Produktpalette zur Verfügung. Dies bringt neben Vorteilen für die Einkaufsabteilungen des LEH auch Synergien für beide Unternehmen, die durch die Fusion noch verstärkt werden. Angebotslegung, Bestellung und Verrechnung erfolgen aus einer Hand. Geliefert wird aus beiden Anbaugebieten direkt in die Niederlassungen der Kunden. Damit verringert sich der Einkaufsaufwand des LEH unter Beibehaltung höchstmöglicher Flexibilität und Frische.

Angeführt wird das neue Unternehmen vom langjährigen Geschäftsführer von Seewinkler Sonnengemüse, Vertriebsleiter der Vermarktungskooperation LGV/SSG und seit dem Vorjahr auch Vorstand der LGV-Frischgemüse Wien, Josef Peck. Er hat bereits in der laufenden Gemüsesaison erste Weichenstellungen in der Organisationsstruktur vorgenommen und ein Team zusammengestellt, das für die kommenden Aufgaben bestens gerüstet ist. Den größten Vorteil sieht Josef Peck im Produkt selbst: „Gemüse gewinnt in unserer Ernährung zunehmend an Bedeutung und speziell heimisches Gemüse liegt voll im Trend! Die Anbaugebiete im burgenländischen Seewinkel und in Wien und Umgebung sind klimatisch bestens für den Gemüseanbau geeignet. Die Erfahrung der Gärtnerfamilien und Bauern von LGV und Seewinkler Sonnengemüse garantiert eine gesicherte und kontinuierliche Produktion. Auch die Produktpaletten der beiden Betriebe ergänzen sich hervorragend. Durch die Fusion ergibt sich noch mehr Potenzial, um eine erfolgreiche heimische Gemüseproduktion und Vermarktung zu garantieren.“