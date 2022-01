LEH: Probier's vegan und werde ein "Veginner"

Foto: Lidl

30 % aller Menschen in Deutschland kaufen öfter vegane und vegetarische Produkte ein. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 47 %, so das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in seinem Ernährungsreport 2021. Sich bewusster und klimafreundlicher ernähren - diesen Neujahrsvorsatz unterstützt Lidl 2022 erneut mit der Teilnahme am Veganuary.



Unter dem Motto "Probier's vegan" zeigt der Lebensmitteleinzelhändler online, in den Haushaltshandzetteln und in den Sozialen Medien, wie einfach eine rein pflanzliche Ernährung im Alltag aussehen kann. Unter lidl-kochen.de finden sich über 800 Rezepte und vier Wochenpläne für das Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Snacks. Zudem bietet das Unternehmen seit dem 3. Januar temporär neue vegane Aktionsprodukte an. Auch die neue Folge des veganen Lidl-Podcasts "Es gibt vegan, Baby!" am 5. Januar steht ganz im Zeichen des Veganuary.



„Sei ein #VEGINNER. Probier’s vegan. Einen Monat.“ lautet der Slogan von Edeka. Unter dem gleichnamigen Hashtag und unter edeka.de/veginner bietet Edeka auf allen Kanälen jede Menge Rezepte, Wochenpläne plus Know-how, Tipps und Motivation zum Einstieg in eine vegane Ernährungsweise. Außerdem erscheint eine Spezial-Ausgabe des Kundenmagazins „Mit Liebe“. Ab dem 16. Januar startet auf youtube das Format „Vegan Impossible“ - die vegane Koch-Challenge, bei der die Gesichter des Edeka-YouTube-Kanals Julia Cawley und Iskander Madjitov im Kochduell gegeneinander antreten und ein veganes Gericht interpretieren. Am 17. Januar startet dann die nationale Kampagne „Ich, Du, Sie, Wir – alle Vegan!“.



Bereits das dritte Jahr in Folge ist Aldi im Januar beim Veganuary dabei und unterstützt seine Kundinnen und Kunden, vegan ins neue Jahr zu starten. „Mit unserem umfangreichen veganen

Sortiment, Produktneuheiten, Tipps und Inspirationen möchten wir zeigen, dass eine rein pflanzliche

Ernährung nicht nur lecker und abwechslungsreich, sondern auch super einfach ist. 600 als vegan gekennzeichnete Produktsorten* sind in etwa über das Jahr bei Aldi Süd erhältlich. Auch Aldi Nord hat das vegane Produktsortiment weiter ausgebaut“, heißt es von dem Discounter.



Bonduelle bewirbt die Aktion auf den Social Media-Kanälen Facebook, Instagram und Pinterest regelmäßig mit Posts. Auch bietet das Unternehmen in seiner Kantine in Reutlingen im Januar mindestens ein veganes Gericht an. Darüber hinaus sind vegane Rezepte für Zuhause erhältlich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sie sich über einen QR-Code einscannen. Im B2B-Bereich setzt Bonduelle Handzettel ein. Christian Bauer, Marketing Director DACH bei Bonduelle Deutschland: „Vegane Ernährung ist nicht nur gesund, sondern hat auch einen positiven Effekt auf die Umwelt.“