Landgard: Weiteres Wachstum im Corona-Jahr 2020

Gemäß den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 hat die Erzeugergenossenschaft ihren Umsatz nach eigenen Angaben auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 % auf 2,069 Mrd Euro gesteigert. Trotz höherer Kosten für die Umsetzung von umfassenden Hygienekonzepten und die Durchführung erforderlicher Restrukturierungsmaßnahmen wurde ein positives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 6,5 Mio Euro erzielt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg sogar um 10 % gegenüber dem Vorjahr.



Die Sparte Obst & Gemüse hat in dieser Zeit umsatzseitig sogar besser abgeschnitten. Im Ergebnis lag der Konzern per Februar um ein Prozent über Plan und Vorjahr. „Wir sind bisher insgesamt gut durch die Pandemie gekommen. Unser Obst- und Gemüse-Geschäft wurde ohnehin positiv beeinflusst. Zudem haben wir im zurückliegenden Geschäftsjahr notwendige Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen, bspw. wurde bei Landgard Ost Obst & Gemüse der defizitäre Standort in Berbersdorf verkauft, die Prozesse optimiert und ein neuer Standort in Halle in Betrieb genommen. Am Standort Rade konnte der Break-Even mit einem positiven Jahresergebnis erreicht werden. Ohne den erneuten Nachfragerückgang in Folge des Winter-Lockdowns ab Mitte Dezember wären unsere Zahlen für 2020 sogar noch positiver ausgefallen“, so Carsten Bönig, Finanzvorstand der Landgard eG.



Die Landgard-Sparte Obst & Gemüse hat den Handel über das gesamte Jahr 2020 hinweg ohne größere Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie mit frischen Produkten der Mitgliedsbetriebe beliefert. Eine Voraussetzung dafür war die im April 2020 gefundene Lösung, dass ausländische Saisonarbeiter in festgelegter Anzahl und unter Beachtung strenger hygienischer Anforderungen wieder nach Deutschland einreisen konnten. Dadurch konnten Ernteausfälle im Anbaujahr 2020 weitestgehend verhindert werden.

Das operative Geschäft war in der Landgard-Sparte Obst & Gemüse im Jahr 2020 vor allem durch strukturelle Weiterentwicklungen und Veränderungen in den Regionalgesellschaften geprägt. Sehr erfreulich ist 2020 die Entwicklung der Landgard West Obst & Gemüse GmbH verlaufen. Auf Kundenseite konnte ein weiteres Regionallager eines großen LEH-Kunden gewonnen werden.



Darüber hinaus wird am Standort aktuell eine neue, moderne Halle für die Erzeugerabwicklung gebaut. Im Zuge des Weiteren strategischen Ausbaus der Region Süd und der Bündelung von Kompetenzen wurden die Landgard Obst & Gemüse GmbH Kehl und die Magli & Noel GmbH gesellschaftsrechtlich verschmolzen und zum Juli 2020 unter neuer Firmierung als Landgard Süd Obst & Gemüse GmbH zusammengeführt. Mit der neuen Landgard Süd Obst & Gemüse GmbH verfügt Landgard seit Juli 2020 in allen vier Regionen über eine starke Regionalgesellschaft. In den Regionen West, Ost und Nord war die Zusammenführung der Regionalstrukturen bereits in den Vorjahren erfolgt. Nach einer Anlaufphase arbeitet der Obst- und Gemüse-Standort Rade/Neu Wulmstorf im Norden seit dem Geschäftsjahr 2020 profitabel. Die positive Entwicklung in Rade soll durch einen intensivierten Austausch mit den Erzeugern der Obst- und Gemüseregion Nord flankiert werden. Die Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH ist Ende des Jahres 2020 umgezogen und baut ihre Geschäftstätigkeit in Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt weiter aus. Zusätzlich zum neuen zentralen Standort in Halle versorgt Landgard die Kunden in der Region Ost auch weiterhin über die Cash-Märkte an den Standorten in Chemnitz und Leipzig in gewohnter Weise mit frischer Ware. Der bisherige Obst- und Gemüse-Standort Berbersdorf wurde zum 31. Dezember 2020 verkauft. Der Dienstleistungsbereich wird künftig bei Landgard spartenübergreifend eine immer wichtigere Rolle spielen und neben der Vermarktung von Blumen und Pflanzen sowie Obst und Gemüse gezielt als drittes Standbein weiterentwickelt. Ein Beispiel dafür sind die Value Added Services, die von der Fresh Logistics System GmbH (FLS), dem Experten für sensible, temperaturgeführte Transporte in der Landgard-

Gruppe, als Mehrwerte entwickelt werden.