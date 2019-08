Landgard: Personelle Neustrukturierung der Obst- & Gemüse-Sparte

Labinot Elshani Foto: Landgard

Im Rahmen der Strategie der genossenschaftlichen Vermarktung 4.0. – Regional verwurzelt. National gefestigt. International wachsend – stellt Landgard nach eigenen Angaben die Weichen für die Zukunft. Ziel der Änderungen in der Sparte Obst & Gemüse sei es, Kompetenzen zusammenzuführen, die Organisationsstruktur weiter zu straffen und klare operative Verantwortlichkeiten zu schaffen, um für die Kunden bei weiteren Kostensenkungen nachhaltige optimale Leistungen zu erbringen.



Um die Landgard Erzeugerorganisation (EO) und die Vertriebseinheiten zukünftig noch besser zu verzahnen, wird sich Labinot Elshani parallel zu seinen Aufgaben in der Geschäftsführung Vertrieb und in der Region West als Generalbevollmächtigter stärker um die Koordination und übergreifende Abstimmung aller Vertriebsaktivitäten kümmern.



In dieser Aufgabe wird Labinot Elshani in der Koordination von Bernd Henschel und Marisa Barth unterstützt. Herr Henschel wird die Verwaltungsthemen in der EO und den vertrieblichen Einheiten der Kernregion West verantworten. Marisa Barth wird im Rahmen ihrer Assistenzfunktion für den Generalbevollmächtigten der Sparte Obst und Gemüse die Organisationsthemen verantworten.



Zur Unterstützung von Labinot Elshani wird zusätzlich Thomas Schlich in die Geschäftsführung der Landgard West berufen und hier in enger Abstimmung mit Labinot Elshani zur EO die Aufgaben verantworten. Ausscheiden aus der Geschäftsführung der Landgard West wird Günther Hach Amar. Er wird zukünftig wird in der Funktion des Bereichsleiters das Thema Packstation verantworten.



Den vollständigen Bericht lesen Sie in Ausgabe 34/2019 des Fruchthandel Magazins.