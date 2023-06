Kühne+Nagel: Aldwell übernimmt Verantwortung für den Geschäftsbereich Seefracht

Otto Schacht (l.) und Michael Aldwell Foto: Kühne+Nagel

Der Verwaltungsrat der Kühne+Nagel International AG wird Michael Aldwell mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 in die Geschäftsleitung berufen. Aldwell wird die Verantwortung für den Geschäftsbereich Seefracht übernehmen und die Nachfolge von Horst Joachim (Otto) Schacht antreten, so die Mitteilung des Unternehmens.



Nach 26-jähriger erfolgreicher Tätigkeit, seit 2012 in der Geschäftsleitung, werde Otto Schacht, Jahrgang 1959, zukünftig beratende Aufgaben mit Schwerpunkt Seefracht für die Kühne+Nagel Gruppe wahrnehmen und u.a. für die Pflege langjähriger Beziehungen zu führenden Containerlinienreedereien und für Nachhaltigkeitsthemen zur Verfügung stehen. Michael Aldwell, geboren 1984 und neuseeländischer Staatsbürger, begann seine Karriere 2008 bei Kühne+Nagel in Auckland, Neuseeland. Mit internationaler Führungserfahrung in Asien, dem Nahen Osten und Amerika, zuletzt als Leiter der Region Northeast in den USA in Jersey City (New Jersey), ist er seit Januar 2023 weltweit für Produkte, Vertrieb und Marketing der Seefracht mit Sitz in Schindellegi, Schweiz, verantwortlich. Michael Aldwell studierte Betriebswirtschaft an der Lincoln University, Neuseeland, sowie an der Stanford University Graduate School of Business, Kalifornien.