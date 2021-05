Kronen Live: Neuheiten, Workshops und Maschinen-Vorführungen online

Die Kronen GmbH trotzt der Pandemie und wird 2021 mit einer eigenen Veranstaltung für seine Kunden präsent sein. Am 22. und 23. Juni veranstaltet das Unternehmen ein reines Online-Event für Deutschland, Österreich und die Schweiz, im Herbst folgt dann ein Event für die internationale Branche. Bei dem Event sollen Maschinen vorgeführt werden und Kunden und Interessenten in Diskussionsrunden oder persönlichen Beratungsgesprächen ihre Fragen klären können. Dabei können die Teilnehmer ihre Wunschtermine individuell auswählen. Vorgestellt wird Verarbeitungstechnik für Salat, Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, vegane Ersatzprodukte und Backwaren, so Kronen.



Der Schwerpunkt des Events liegt auf der Vorführung von Neuheiten und Maschinen. Aber auch übergeordnete Themen wie „Hygienisieren von Wasser, Luft und Produkt: ein Gesamt-Konzept für die Hygiene und die Haltbarkeit“ oder „Anwendung von Robotern im Freshcut am Beispiel Avocado“ stehen auf dem Programm. Im Anschluss an die Video-Workshops können die Teilnehmer ihre Fragen in einer Diskussionsrunde stellen oder in einem sogenannten „Break-Out-Room“ individuelle Einzelgespräche mit einem Kronen-Vertreter führen. Neben den Workshops können sich Interessenten für Live-Maschinenpräsentationen anmelden und sich so die Maschine ihrer Wahl online per Video-Live-Chat vorführen und persönlich beraten lassen.



Die Workshop-Themen:



Neuheit: Einfach effiziente Paprikavorbereitung - PDS4L

Waschen im großen Stil mit der Vorwäsche GEWA AF und mit der Helix-GEWA XL

Neuheit: Maximale Flexibilität beim Verpacken mit der neuen GKS MINI für kleine Packungsgrößen

Allrounder in der Apfelverarbeitung: mit der AS 6 schälen, entkernen, schneiden

Automatisierter Trocknungsprozess mit dem K650 Zentrifugensystem

Neuheit: Der Chicorée Wurzelschneider CRC 200 – effizient, sicher & ergonomisch

Hygienisieren von Wasser, Luft und Produkt: ein Gesamt-Konzept für die Hygiene und die Haltbarkeit

Teil I: Lösungen für die Hygienisierung ganzer Früchte und Gemüse in der DECONWA Prep

Teil II: Neuheit: Lösungen für die Hygienisierung von Produkten und Prozesswasser mit Citrocide

Teil III: Lösungen für die Hygienisierung am Beispiel der trockenen Oberflächenentkeimung mit dem UVC Lock

Intelligente Lösungen für die Überwachung und Steuerung von Maschinen und vernetzten Anlagen: SMART Machines

Anwendung von Robotern im Freshcut am Beispiel Avocado

„Natürlich spüren auch wir die Auswirkungen der Pandemie. Dennoch blickt Kronen positiv in die Zukunft, die Auftragslage ist gut und wir investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Entsprechend haben wir auch in diesem Jahr Neuheiten zu zeigen“ so der Sprecher der Geschäftsleitung, Stephan Zillgith. „Wir möchten auch in diesen Zeiten für unsere Kunden und Interessenten präsent sein und ihnen Rede und Antwort stehen. Es ist immer gut, jemanden vor Ort und in real zu treffen, aber auch bei unserem Online-Event legen wir großen Wert auf den persönlichen Kontakt und die Live-Demos und -Diskussion. Wir schneiden die Veranstaltung so weit wie möglich auf die Teilnehmer zu. Hier bieten Online-Events viele Chancen für die Beteiligten, und daher sind wir zuversichtlich viele Teilnehmer gewinnen und begeistern zu können.“



Die Online-Anmeldung findet sich unter: www.kronen.eu/anmeldung-2021

Anmeldeschluss für die Veranstaltung ist der 8. Juni 2021.