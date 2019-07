Kreditversicherung: Druck in Asien nimmt zu

Die allgemeinen Konjunkturerwartungen haben sich im vergangenen Jahr in einer Reihe von Fällen recht deutlich verschlechtert. Über 50 % der Unternehmen in Hongkong, China, Japan, Singapur und Taiwan erwarten für 2019 keine Verbesserung des Wachstums gegenüber dem Vorjahr.



In einer regelmäßigen Studie zum Zahlungsverhalten befragte der Kreditversicherer Coface erneut über 3.000 Unternehmen in neun Ländern: Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Singapur, Thailand und Taiwan.

Diese Volkswirtschaften sind direkt und indirekt vom Handelskrieg zwischen den USA und China betroffen. Die Unternehmen in Asien mussten im vergangenen Jahr eine Reihe politischer, wirtschaftlicher und finanzieller Fallstricke bewältigen. Die Daten der Umfrage belegen, dass Unternehmen in Asien im vergangenen Jahr unter dem Druck standen, ihren Kunden längere Zahlungsziele einzuräumen. Die durchschnittlichen Zahlungsfristen stiegen von 64 Tagen im Jahr 2017 auf 69 Tage. Hinsichtlich der Finanzrisiken betrachtet Coface in der Studie den Anteil der extrem langen Zahlungsverzögerungen über 180 Tage. Denn nach Erfahrungen von Coface werden 80 % der ultra-langen Zahlungsverzögerungen nie bezahlt. Signifikant ist die Entwicklung in China. Dort nimmt der Anteil von Unternehmen mit kritischen Forderungen seit Jahren zu. 2018 waren 55,3 % betroffen.

Ungeachtet der Verschlechterung der Binnenkonjunktur bleiben die Unternehmen in Bezug auf Umsatz und Cashflow in den meisten Ländern positiv.