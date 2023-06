KÖLLA GmbH & Co. KG ergänzt die Geschäftsführung

(v.l.) Benedikt Wetterau, Alberto Hoffmann, Florian Walther Foto: KÖLLA Gruppe

Zum 1. Juni 2023 hat die KÖLLA GmbH & Co. KG Alberto Hoffmann zum Geschäftsführer ernannt. Mit dieser wichtigen Personalentscheidung stärkt die KÖLLA Gruppe eigenen Angaben zufolge das Führungsteam um Florian Walther und Benedikt Wetterau und setzt ein klares Zeichen in ihrem Bestreben, weiteres Wachstum und Erfolg zu erzielen.



Marc Nikolai, CEO der KÖLLA Global Management GmbH dazu: „Alberto Hoffmann bringt eine beeindruckende Expertise und Fachwissen im Bereich der Vermarktung von Obst und Gemüse mit. Mit seiner Leidenschaft für die Branche und seinem tiefgehenden Verständnis für die Kundenbedürfnisse wird er eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Unternehmensziele spielen. Die Branche ist im Umbruch. Digitalisierung und Nachhaltigkeit u.a. werden weiterhin große Themen der Zukunft sein und mit unserem jungen Führungskräfteteam sehen wir uns sehr gut aufgestellt.“



Alberto Hoffmann hat nach verschiedenen Auslandsaufenthalten und seinem Studium in Mannheim und Madrid verschiedene Positionen in der Schwarz Gruppe durchlaufen ehe er Ende 2020 zur KÖLLA Gruppe wechselte. Als junge Führungskraft bringt er eine erfrischende Dynamik in das Unternehmen. Sein innovativer Ansatz und sein Engagement für hervorragenden Kundenservice sowie die starke Produzentenbindung spiegeln die Werte wider, die bei KÖLLA hochgeschätzt werden.



„Ich freue mich sehr auf diese neue und sehr spannende Aufgabe. Die Branche entwickelt sich aktuell rasant weiter und wir befinden uns allgemein in einem sehr herausfordernden Umfeld und bewegten Zeiten. Mein klares Ziel ist es, innerhalb der KÖLLA Gruppe meinen positiven Beitrag zu leisten, um die engen Partnerschaften mit unseren Produzenten, Kunden und Logistikpartnern erfolgreich und nachhaltig weiterzuentwickeln. Es ist unsere Verantwortung gegenüber unseren Partnern, die bestehenden Stärken des breiten internationalen KÖLLA Netzwerkes zu nutzen, um die Zukunft der Branche langfristig mitzugestalten“, so Alberto Hoffmann.



„Benedikt Wetterau und ich blicken auf intensive, aber auch durchaus erfolgreiche erste Jahre als Geschäftsführer der GmbH & Co. KG zurück. Bereits die vergangenen zwei Jahre als Key Account Manager konnten wir Alberto Hoffmann als engagierten und motivierten Kollegen kennen und schätzen lernen und freuen uns heute umso mehr, ihn im Team der Geschäftsführung begrüßen zu dürfen“, so Florian Walther abschließend.