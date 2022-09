Knuspr beschleunigt die Lieferung durch Lagerautomatisierung

Die Einführung wurde im September 2021 angekündigt – den Start markiert bereits ein Jahr später die Inbetriebnahme des automatisierten Lager- und Bereitstellungssystems (ASRS) in München, mit einer von Element Logic Germany gelieferten AutoStore-Lösung. Anschließend wird Knusprs Mutterkonzern, die Rohlik Group, das ASRS-System in Lagerhäusern in ganz Europa installieren, um auch hier die Effizienz der Kommissionierung und zugleich die Kapazitätsauslastung deutlich zu erhöhen, teilt Knuspr mit.



In der ersten Phase werden rund 45 Mio Euro in die Automatisierung investiert. Bis 2025 sollen insgesamt mehr als zehn weitere Lagerhäuser in Europa mit automatisierten Lager- und Bereitstellungssystemen ausgestattet werden.

Das 7.500 m² große Knuspr Fulfillment Center in Garching bei München verarbeitet im Durchschnitt rund 60.000 Bestellungen pro Monat. Um im Zuge des stetigen Wachstums die Skalierbarkeit zu verbessern, setzt Knuspr in München auf die AutoStore-Lösung im Trockenbereich.

Das hochmoderne, roboterbasierte System verdreifacht die Produktivität des Fulfillment Centers und erhöht die Kapazität um 30 %. Durch die Optimierung werden alle Waren in einzelnen Behältern gelagert – die Roboter wählen den richtigen Behälter aus. Im Anschluss wird der Behälter mit den Produkten zu einer automatisierten Packstation gefahren. Dort wird er dem Mitarbeiter angereicht, der die Artikel dann verpackt.

Die Automatisierungslösung in München umfasst 28.000 Behälter, 96 R5-Roboter und zwölf Karussell-Ports. Die Kapazität ist auf 2.500 Auftragspositionen pro Stunde ausgelegt. Das AutoStore-System verfügt über zwei Inbound- und zehn Picking-Stationen, wobei der Warenfluss durch eine 200 m lange Fördertechnikanbindung sichergestellt wird.

„Wir sind stolz darauf, dass wir einer der ersten Online-Lebensmittelhändler mit einem hochautomatisierten Fulfillment-System sind. Die Einführung in München ermöglicht es uns, in Zukunft noch schneller und flexibler zu agieren und unser Wachstum weiter zu beschleunigen”, so Dr. Mathias Ottitsch, Chief Operating Officer bei Knuspr.

„Knuspr ist in puncto Technologie ein Trendsetter im deutschen E-Commerce. Eine schnelle und

fehlerfreie Lieferung ist für die Kundenerfahrung entscheidend. Daher war es naheliegend, auf eine AutoStore-Lösung von Element Logic zu setzen. Im Ergebnis sehen wir eine Verbesserung in den Bereichen Bestellkapazität, Warenhandling und Lieferzeiten”, ergänzt Joachim Kieninger, Director Strategic Business Development bei Element Logic.

„Unsere Investitionen in die Automatisierung spiegeln klar unsere Überzeugung wider: Wir wollen intelligente technologische Innovationen mit einer großen Auswahl an Produkten kombinieren, um unseren Kunden ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Unsere Lagerhäuser sind darauf ausgelegt, die ständig steigenden Anforderungen an eine schnelle und effiziente Lieferung des gesamten Warenkorbs zu erfüllen”, so Aleš Malucha, Head of Automation der Rohlik Group.