Jetzt herunterladen: Die FRUIT LOGISTICA App

Foto: Messe Berlin/FRUIT LOGISTICA

Die FRUIT LOGISTICA App, die in diesem Jahr Premiere feiert, steht ab sofort für Android- und iOS-Nutzerinnen und Nutzern zum kostenlosen Download in den entsprechenden App Stores zur Verfügung.



Die App ist so konzipiert, dass sie die Fachbesucherinnen und Fachbesucher der in der kommenden Woche in Berlin startenden Fachmesse bei ihrem Aufenthalt vor Ort optimal unterstützt. Nutzerinnen und Nutzer der digitalen Branchenplattform FRUIT LOGISTICA Online profitieren davon, dass ihre bereits angelegten Daten mit der FRUIT LOGISTICA App synchronisiert werden. Die FRUIT LOGISTICA App bietet Aussteller- und Produktinformationen, eine detaillierte Programmübersicht, nützliche Messeinformationen von A-Z, interaktive Hallenpläne und Favoritenlisten.

Aus dem persönlichen Networking-Profil wird in der FRUIT LOGISTICA App ein QR-Code generiert. Dieser kann von anderen App-Nutzerinnen und Nutzer vor Ort eingescannt werden. So entsteht eine automatische Verknüpfung der Networking-Profile in der App. Alle, die in ihrem Profil das Netzwerken aktiviert haben, können miteinander in Kontakt treten und beispielsweise miteinander chatten.

Nicht zuletzt bietet die FRUIT LOGISTICA App eine Übersicht über alle teilnehmenden Unternehmen der Organic Route und der Convenience Route. An den Routen nehmen ausschließlich zertifizierte Bio-Aussteller und etablierte Hersteller von Convenience-Produkten teil und ermöglichen interessierten Fachbesucherinnen und Fachbesucher so, sich einen fundierten Marktüberblick zu verschaffen.

Fachbesucherinnen und Fachbesucher, die ihre Reise nach Berlin schon geplant haben, sollten sich nicht nur die FRUIT LOGISTICA App herunterladen, sondern spätestens jetzt ihr Ticket sichern. Dauerkarten kosten 85 Euro, Tageskarten 45 Euro. Tickets sind ausschließlich online im Ticketshop erhältlich. Eine Tageskasse gibt es nicht.