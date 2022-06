Italien/Apulien: Ferrovia-Kirsche Priorität einräumen

Nicola Giuliano, CEO Giuliano Puglia Fruit di Turi (Bari) Foto: Ncx Drahorad

Die Kirschen aus Apulien sind offiziell in die Phase des wirtschaftlichen Zusammenbruchs eingetreten. Die Produktion hat ein hohes Volumen erreicht und es gibt keinen Platz mehr für kleine Chargen oder nicht wettbewerbsfähige Sorten. Die vom Stadtrat für Produktionstätigkeiten der Gemeinde Bisceglie initiierte und von Nicola Giuliano, Geschäftsführer von Giuliano Puglia Fruit, geteilte Aufforderung besteht darin, der Ferrovia-Kirsche mit einem Kaliber von mindestens 28 absolute Priorität einzuräumen.



"Es ist sinnlos, kleine Kirschen zu pflücken, die nicht einmal zur Deckung der Ausgaben benötigt werden. In diesen Fällen gibt es keine Wahl, man pflückt die Früchte, die der Markt verlangt, und die kleinen Größen gehen an die Industrie", erklärt Nicola Giuliano und fügt hinzu: "Es handelt sich um gute, gesunde und schöne Kirschen. Doch aufgrund des kalten Frühjahrs haben die Pflanzen das zweite Jahr in Folge zu stark ausgetrieben, was zu einer Verringerung des Kalibers geführt hat. Wir tun alles, wir exportieren das Produkt nach Dänemark, Deutschland, Österreich, Frankreich, in die Schweiz, in ganz Europa, aber im Ausland müssen wir uns mit den wettbewerbsfähigen Preisen Griechenlands, der Türkei und Aserbaidschans auseinandersetzen".



Die Anbaufläche ist in Italien in den vergangenen zehn Jahren nicht gewachsen, während Griechenland seine Anbaufläche fast verdoppelt hat und die Türkei 20 % bis 30 % mehr hat. Auch Aserbaidschan ist auf dem Vormarsch. "Wir investieren nur in den nördlichen Regionen, die alle über intensive, überdachte Anlagen mit Insektennetzen, Planen und winddichten Umzäunungen verfügen. Um es klar zu sagen, wir müssen nicht Hunderte von Hektar Kirschen anbauen, ein paar Dutzend würden ausreichen, aber mit Früchten von guter Größe (Giuliano Puglia Fruit verfügt über 20 ha Spaccato, die späte Sorte, für die es die Exklusivrechte besitzt, Anm. d. Red.) Wir müssen darüber nachdenken, die Kampagne zu verlängern, indem wir ab Mitte April mit überdachten Pflanzen beginnen und sie dann um mindestens 15 Tage verlängern. Kurz gesagt, wir sollten eine dreimonatige Kampagne für Kirschen durchführen, nicht die derzeitigen 50 Tage."



In dieser Situation ist es für Nicola Giuliano undenkbar, den organisierten Großhandel für die Missstände in der Lieferkette verantwortlich zu machen. "Unsere Unfähigkeit, den Verkauf im Einzelhandel zu organisieren, kann nicht denen angelastet werden, die den Vertrieb organisiert haben", sagt er. "Wir haben strukturelle Probleme, Spekulation hat damit nichts zu tun. Und angesichts der strukturellen Probleme muss die Politik eingreifen, sie muss Entscheidungen, Veränderungen, Hilfen bedingen. Nur so können wir die Landwirte zu den richtigen Entscheidungen führen. So haben wir es mit Trauben gemacht. Mit Sortenerneuerungen, Bewässerungssystemen und Automatisierung haben wir uns auf den Markt und die Wünsche der Menschen eingestellt." Ncx Drahorad