Italien: Test-Jahr für Sweet-Kirschen beginnt

Foto: Ncx Drahorad

Die Vermarktungskampagne der PGI-Kirschen aus Vignola beginnt in Kürze. Sie sind mit mehr als 2.100 t eines der Hauptprodukte im Angebot von Agrintesa, der Business Unit der Apo Conerpo Gruppe. Die ersten Sorten, die auf den Markt kommen sind Bigarreaux und Early Lory, aber dieses Jahr ist auch das Test-Jahr für Sweet, ein neues Sortenprojekt, das von der Universität Bologna entwickelt wurde und auf das die Gruppe setzt.



Derzeit beträgt die Anbaufläche für Kirschen von Agrintesa 344 ha, 20 ha mehr als im Vorjahr, dank der Investitionen in die Sweet, besonders in die spät reifenden Sorten. Um die Produktion zu schützen und ein hohes Qualitätsniveau zu garantieren sind 30 % der Anlagen abgedeckt.

“Dank der neuen Anlagen und der Auswahl der Sorte nach Brix-Grad und Kaliber”, so Enrico Bucchi, Vize-Generaldirektor und Vertriebsleiter für Italien von Alegra, “verzeichnet unsere Produktion ein deutliches Wachstum. In der Anbaugegend der PGI-Kirschen aus Vignola stehen wir an der Spitze, was Innovation anbelangt und unser Ziel ist es, 3.000 t des Produktes auf den Markt zu bringen. Wir werden eine etwas geringere Produktion haben, was auch auf die kalten Frühlingstemperaturen und den trockenen Sommer 2017 zurückzuführen ist.

Neue Sorten, ein verlängerter Produktionskalender, die Auswahl der besten Früchte, die PGI-Auszeichnung und die Marke Valfrutta sind die Säulen, auf denen die Kirschen-Strategie von Alegra basiert.

“Um der Nachfrage gerecht zu werden, haben wir in neue Anlagen, neue Sorten und in die Technologie von Unitec investiert, die erlaubt, die Früchte nach Kaliber, Farbe und Defekten zu sortieren” betont Bucchi. “Dank der zwei Anlieferungen pro Tag, der Behandlung mit dem Hydrocooler und einem Arbeitsplan, der die Lieferung an den Verkaufspunkt in höchstens 48 Stunden nach der Ernte garantiert, können wir höchste Einheitlichkeit und langes shelf life bieten.”

Die neuen Sorten und Technologien erlauben Agrintesa neue Märkte wie die Vereinigten Arabischen Emirate auf dem Luftweg zu beliefern. Ncx Drahorad



Lesen Sie mehr dazu in Ausgabe 22/2018 des Fruchthandel Magazins.