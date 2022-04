Italien: Neues Forschungs- und Versuchszentrum für (Erd-)Beeren eröffnet

Foto: Thomas Drahorad

Am 31.3. wurde es offiziell eingeweiht: Das neue Forschungs- und Versuchszentrum für Erdbeeren und Beeren von Nova Siri Genetics, einem Unternehmen, das auf die Erforschung, Erprobung und Vermehrung neuer Erdbeer- und Beerensorten spezialisiert ist.



Das Zentrum sitzt in Policoro, Basilikata. Zur Eröffnungszeremonie waren neben Carmela Suriano, EMEA Business Development Director, und NSG-Mitbegründer Josè Miguel Arias, einem weltweit anerkannten Pionier der Erdbeerforschung, auch Gäste aus Europa und Übersee anwesend, die danach eine Gelegenheit zum Besuch des Zentrums bekamen. Gemeinsam mit Leiterin Giovanna Lionetti ging es zunächst ins Forschungslabor mit der Wachstumskammer für den In-vitro-Anbau. Unterschiedliche Sensoren steuern die Umweltparameter, während die Beleuchtung speziell für den Erdbeeranbau entwickelte Emissionsspektren abgibt. Daraufhin folgte ein Abstecher ins 500m2 große und in sechs Bereiche aufgeteilte Gewächshaus sowie auf das Versuchsfeld neben dem Zentrum, einen 10.000 m2 großen Gewächshaustunnel.



„Wir haben derzeit 3.000 Selektionen in Versuchen im zweiten Jahr der Bewertung, 300 Selektionen in Versuchen im dritten Jahr der Bewertung, 30 Selektionen in Versuchen im vierten Jahr der Bewertung und drei fortgeschrittene Selektionen. Man bedenke nur, dass zur Schaffung einer marktfähigen Sorte mit den für ihre Entwicklung nützlichen und notwendigen Merkmalen bis zu 4.000 kontrollierte Kreuzungen erforderlich sind; es liegt in der Kompetenz des Züchters, die nach unseren Selektionsparametern erfolgreichste Selektion zu ermitteln“, erläutert Züchter Nicola Tufaro.



Ziel sei es, die Präsenz im Mittelmeerraum, wo unter anderem die frühen Sorten NSG 120-Rossetta®, NSG 207-Gioelita® und NSG 203-Marimbella bereits vertreten sind, auszubauen und in anderen internationalen Gebieten einzuführen. Man wolle ein Bezugspunkt für alle Akteure der Lieferkette sein, bekräftigte Carmela Suriano abschließend. „Zu diesem Zweck haben wir auch das NSG-Netz ins Leben gerufen, an dem alle Akteure unseres Sektors beteiligt sind, um dem Markt und den Verbrauchern zeitnahe Antworten zu geben.“