Italien: Neue Sorten im Mittelpunkt

Der Tafeltrauben-Sektor erfährt tiefgreifende Umwälzungen, die die neuen kernlosen Sorten betreffen. In den letzten 10 Jahren hat die Firma Peviani ihre Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Partnerschaft mit den weltweit führenden Züchtern ausgebaut.



„Derzeit werden in unseren Versuchsfeldern 50 Sorten untersucht,” so Gino Peviani, Inhaber der Import-Export-Gruppe mit Sitz in Siziano (Pavia, Lombardei). „Aus unseren Anbaugebieten in Süditalien bieten wir dieses Jahr 16 Tafeltraubensorten an, die die Nachfrage von Ende Juli bis Anfang November decken können. Wir rechnen mit einer Produktionssteigerung von 20 % und der Aufnahme neuer Sorten in die späten Produktionen. Unsere Forschung erstreckt sich auch auf die Anbautechniken, um eine immer umweltfreundlichere und wirtschaftliche Produktion zu gewährleisten und dem Verbraucher eine Qualitätsgarantie zu liefern. In diesem Zusammenhang stellen wir mit dem Kartonkörbchen mit einem innovativen Verschluss in dieser Saison eine absolute Neuheit für Trauben vor.“



Trotz des ungünstigen Klimas ist Peviani optimistisch: „Wir erwarten eine qualitativ hochwertige Produktion bei normalen Mengen, mit Ausnahme der frühen Sorten. Die Nachfrage für italienische Tafeltrauben ist seitens der europäischen Kunden rege. Was die Trauben mit Kernen anbelangt, so erwarten wir eine durchschnittliche Qualität für die Victoria und eine gute Qualität für Italia.“