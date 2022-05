Italien: Forschung von unibz und Assomela zum ökologischen Fußabdruck des Apfels

Foto: unibz

Das auf drei Jahre angelegte Projekt, das mit einer Stelle für ein Forschungsdoktorat verbunden ist, hat das Ziel, die CO2-Emissionen im Lebenszyklus eine Apfels zu quantifizieren und Strategien vorzuschlagen, die zu deren Verminderung beitragen.

Der Verband Assomela, dem rund 75 % der italienischen Apfelproduzenten angehören, darunter auch die Südtiroler und Trentiner Konsortien VOG (Marlene), VI.P (Val Venosta), Melinda und La Trentina, wird ein neues Forschungsprojekt an der Freien Universität Bozen zum ökologischen Fußabdruck der Apfelproduktion finanzieren. Die Fortsetzung einer bereits 2010 begonnen Kooperation zwischen dem Verband und der Universität, in deren Rahmen unterschiedliche Auswirkungen der italienischen Apfelproduktion auf die Umwelt wie CO 2 -Emissionen, Energieverbrauch oder Wasserverbrauch untersucht wurden.



Das neue Projekt, das mit der Kofinanzierung einer im Rahmen des Piano Operativo Nazionale (PON – Doktorate zu Themen im Bereich Green) geschaffenen dreijährigen Doktoratsstelle für den Forscher und Dozenten Damiano Zanotelli durch Assomela verbunden ist, zielt darauf ab, die Quantifizierung des CO 2 -Ausstoßes der Apfelproduktion noch besser zu erforschen – von der Apfelanlage bis zur Apfelstiege im Handel. Darüber hinaus sollen Lösungen erarbeitet werden, um die CO 2 -Bilanz des Sektors in Übereinstimmung mit dem EU-Ziel der Klimaneutralität bis 2050 schrittweise zu verbessern.



Eine wichtige Kooperation, die zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und der Wirtschaft dazu beitragen kann, Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten – mit Lösungen, die sowohl die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, als auch soziale und ökologische Zielsetzungen wie der Schutz von Umwelt und Landschaft im Visier haben. Das Abkommen hat eine Dauer von drei Jahren und wurde am Mittwoch, den 11. Mai, vom Rektor der Freien Universität Bozen, Prof. Paolo Lugli, dem Präsidenten von Assomela, Ennio Magnani, und vom Präsidenten des Südtiroler Apfelkonsortiums Georg Kössler unterzeichnet.



„Dieses Abkommen stellt eine weitere Etappe in Richtung neuer Nachhaltigkeitsziele dar, auf einem Weg, den Italiens Apfelwelt bereits vor 10 Jahren eingeschlagen hat”, sagt Assomela-Präsident Ennio Magnani. „Die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts werden uns helfen, besser zu verstehen, wo die meisten CO 2 -Emissionen entstehen und wie wir die Auswirkungen auf die Umwelt weiter verbessern können. Eine immer wichtigere Voraussetzung, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produzenten auf dem nationalen und internationalen Markt zu gewährleisten.”