Italien: Apofruit bietet bald auch Fair Trade-Bananen an

Foto: Apofruit

Das Vertriebsunternehmen der Apofruit-Gruppe für Bio, Canova, unterzeichnete jetzt eine Partnerschafts-Vereinbarung mit der italienischen Tochtergesellschaft der Compagnie Fruitière, die Fair Trade-Bananen aus biologischem Anbau produzieren und vermarkten.



"Wir sind sehr zufrieden. Bio- und Fair Trade-Bananen sind ein sehr wichtiges Produkt, das wir nun durch die Partnerschaft auch in Italien anbieten. Darüber hinaus können wir mit den drei Reifezentren der Fruitière in Nordwest-, Nordost- und Mittelitalien die Logistik der täglichen Bananenlieferungen an Supermärkte optimieren", so Ernesto Fornari, Direktor von Canova Srl. In einer globalisierten Welt sind solche Partnerschaften notwendig. Sie stärken unsere Präsenz auf dem italienischen Markt und legen aber auch den Grundstein für weitere Vertriebsaktivitäten von Apofruit-Produkten in Afrika und anderen Ländern der Welt", so das Fazit von Ilenio Bastoni, General Manager der Apofruit-Gruppe.

Die Compagnie Fruitière produziert jährlich 450.000 t Bananen, hauptsächlich aus afrikanischen Ländern wie Ghana, Kamerun und der Elfenbeinküste. In jüngster Zeit hat Fruitière in Ecuador mit der Produktion von Bio- und Fair Trade-Bananen begonnen, die in speziellen Anbaugebieten sicher produziert werden. Insgesamt sind 845 ha für die biologische Produktion zertifiziert.

"Von dieser Partnerschaft erwarten wir eine entscheidende Stärkung unserer Position auf dem nationalen Markt für Bio-Bananen", sagte Luca Aragone, CEO der Compagnie Fruitière Italia.