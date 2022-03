IPD präsentiert Vielfalt aus Afrika auf der FRUIT LOGISTICA

Foto: Viktar Malyshchyts/AdobeStock

Tropische Früchte, frische Kräuter und eine große Gemüsewahl – zum Teil auch in Bio-Qualität – präsentiert das Import Promotion Desk (IPD) aus seinen afrikanischen Partnerländern auf der FRUIT LOGISTICA, die vom 5. bis 7. April in Berlin stattfindet. Die Produzenten aus Ägypten, Côte d’Ivoire, Ghana und Marokko wurden von IPD Experten sorgfältig ausgewählt und sind nach internationalen Standards, wie z.B. GLOBALG.A.P. zertifiziert.



„Als Initiative zur Importförderung achten wir darauf, dass die Unternehmen im IPD Programm die Qualitätsanforderungen der europäischen Einkäufer erfüllen und über die für den Handel nötigen Liefermengen verfügen“, sagt Dr. Julia Bellinghausen, Leiterin des IPD. „Weitere gute Argumente für den Import aus Afrika sind die Saisonzeiten, die damit verbundenen strategisch günstigen Erntefenster für Obst und Gemüse sowie kurze Wege.“ Das IPD unterstützt auf der diesjährigen FRUIT LOGISTICA rund 24 Produzenten aus Entwicklungs- und Schwellenländern – neben afrikanischen Exporteuren auch Unternehmen aus Ecuador, Kolumbien und Peru.



Viele der afrikanischen IPD Produzenten auf der FRUIT LOGISTICA setzen auf Bio-Anbau. So bieten Unternehmen aus Côte d’Ivoire und Ghana Mangos, Papayas und Ananas in Bio-Qualität an. In den beiden Ländern wächst die für den Export bestimmte Menge an Mangos und die Produzenten können eine sehr gute Fruchtqualität anbieten. Aus dem neuen Partnerland Marokko, das das IPD erstmals auf die FRUIT LOGISTICA begleitet, kommen frische Kräuter wie Minze und Zitronengras sowie Goji-Beeren in Bio-Qualität. Ein ägyptisches Unternehmen aus dem IPD-Programm stellt seine Bio-Erdbeeren vor. Das Angebot aus konventionellem Anbau stammt vor allem aus Ägypten und Ghana und umfasst neben Zitrusfrüchten, Trauben, Granatäpfeln und Mangos eine große Gemüseauswahl, wie z.B. Süßkartoffeln, Auberginen, Schalotten sowie Okra- und Chilischoten.



Auf der FRUIT LOGISTICA vermittelt das IPD zudem den Kontakt zu Produzenten aus Südamerika: Unternehmen aus Kolumbien bieten neben Passionsfrüchten, Ananas und Avocados auch Physalis, Stachel- und Blaubeeren an. Frischen Ingwer und frischen Kurkuma präsentieren peruanische Unternehmen. Aus Ecuador, dem Bananenlieferanten schlechthin, unterstützt das IPD einen Produzenten, der sich auf Bananen in Bio- sowie Demeter Qualität spezialisiert hat.