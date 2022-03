IPD: „Powered by Women“: Wirtschaftliche Teilhabe fördert Wachstum

Foto: IPD

Frauen in Entwicklungs- und Schwellenländern nehmen oft eine zentrale Rolle bei der Versorgung und Einkommenssicherung ihrer Familien ein. Sie arbeiten in der Landwirtschaft, in der Weiterverarbeitung und im Verkauf. Dennoch sind es meist Frauen, die kaum Zugang zu Bildung, Landbesitz und Krediten haben. Ihr wirtschaftliche Potenzial bleibt ungenutzt. Eine gleichberechtigte Teilhabe am wirtschaftlichen Leben würde nicht nur die Frauen in ihren Rechten stärken, sondern auch das Wirtschaftswachstum in den Ländern fördern. Anlässlich des Weltfrauentages stellt das Import Promotion Desk (IPD) drei Unternehmerinnen aus Äthiopien, Sri Lanka und Kolumbien vor, die zeigen, welche großen Chancen in der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen liegen.



Natalia Moranth gründete 2018 „Montana Fruits“, das sich auf die Produktion von frischen Avocados und Passionsfrüchten in enger Zusammenarbeit mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern spezialisiert hat. Moranths Hauptmotivation war es, nach Stationen im Ausland ihr Heimatland Kolumbien in der Welt bekannt zu machen und die dortige Landwirtschaft zu fördern. 65 % des Montana-Teams sind Frauen. Wichtig für Moranth sei es, Frauen nicht nur eine Beschäftigung und eine Verdienstmöglichkeit zu geben, sondern Frauen zu fördern, weiterzubilden und mit ihnen gemeinsam das berufliche Fortkommen zu planen.

„Savour Route“ ist ein Unternehmen aus Sri Lanka, das sich auf die Produktion von hochwertigem Ceylon-Zimt spezialisiert hat. Seit 2021 ist es im IPD-Programm und die IPD-Expertinnen und -Experten konnten bereits erste Kontakte zu europäischen Importunternehmen knüpfen. Das Team von „Savour Route“ – 90 % davon Frauen – sind Expertinnen bei der Bearbeitung der Baumstämme und des feinen Abhobelns der Innenrinde.

„Founded by women and powered by women“ – darauf ist die „Brundo Spice Company“ aus Modjo in Äthiopien stolz. 85 % des 47-köpfigen Teams sind Frauen. Dazu gehört auch Gründerin und Geschäftsführerin Fetlework Tefferi. Sie entschloss sich, die Produktion der äthiopischen Gewürze und die Kontrolle über die Lieferkette selbst zu übernehmen. Das IPD unterstützt nun dabei,

das Gewürz-Portfolio von „Brundo Spice“ auch auf den europäischen Markt zu bringen. Das Team in Modjo baut die Kräuter und Zutaten für seine Gewürzmischungen selbst an und arbeitet darüber hinaus mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus der Region zusammen. Neben Anbau, Ernte

und Weiterverarbeitung verantwortet das Team auch die Produktion der typischen äthiopischen Gewürzmischungen. Das Sortiment umfasst somit nicht nur getrocknete Bockshorn-

kleesamen, weißen und schwarzen Kreuzkümmel, schwarzen Kardamom, äthiopisches Basilikum u.v.m., sondern auch verschiedene Chili-Pfeffer Mischungen wie Berbere und Mitmita. IPD - Import Promotion Desk