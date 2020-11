Interpoma Startup Award: das sind die Finalisten

Innovation, Technologie, Digitalisierung: Das sind die Schlüsselworte von Interpoma Connects - Digital Days for the Apple Economy, dem neuen digitalen Eventformat von Messe Bozen für die globale Apfelwirtschaft am 19. und 20. November. Neben internationalen Experten und den aktuellsten Trends beim Interpoma Congress sowie Unternehmern und ihren virtuellen Geschäftstreffen beim Interpoma Business Match stehen bei der dritten Initiative des zweitägigen Programms, dem Interpoma Startup Award, die weltweit zukunftsweisendsten Jungunternehmen im Mittelpunkt, so die Veranstalter.



13 Jungunternehmen aus sieben Ländern wurden ausgewählt, sich und die eigene Innovation online zu präsentieren. Am 20. November von 16 Uhr bis 18 Uhr haben die Startups jeweils zwei Minuten für den Pitch und drei Minuten für Fragen und Antworten mit der Jury. Danach wird der Gewinner verkündet, der sich vom 4. bis 6. November 2021 auf der nächsten Auflage der Weltleitmesse der Apfelwirtschaft Interpoma, mit einem eigenen Stand dem internationalen Publikum präsentieren kann.



Zu den Finalisten gehören folgende Unternehmen:

xFarm (Italien) stellt Tools zur Verfügung, die Produzenten und Fachleute bei der Verwaltung von Unternehmen unterstützen kann. Das digitale Ökosystem umfasst eine App, ein Analytics-Dashboard und eine Reihe von IoT-Sensoren.



Agranimo (Deutschland) stellt drahtlose Echtzeit-Mikroklimasensoren her und bietet eine Plattform für die Datenanalyse und -visualisierung zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität und der Anpassung an die klimatischen Änderungen im Agrarsektor.



AGROROBOTICA (Italien) hat SpyFly entwickelt, ein automatisiertes Überwachungssystem, das es dem Landwirt ermöglicht, seine Ernte in Echtzeit zu überwachen und seine Präsenz auf dem Feld zu reduzieren.



ODIS (Südtirol), entwickelt Lösungen für Bewässerung und Landwirtschaft. Es produziert batteriebetriebene Sensoren und Geräte, die eine Steuerung und Überwachung vom Smartphone aus ermöglichen.



SOUTH AGRO (Italien) stellt Biostimulanzien aus Meeresalgenextrakten her, um die Qualität und Quantität von Nutzpflanzen zu steigern.



BrioAgro (Spanien) ist ein 24-Stunden-Überwachungssystem, das dem Landwirt Echtzeit-Informationen über die wichtigsten Variablen bietet, um seine Ernten zu verbessern und seine Bewässerungssysteme zu integrieren.



Agrin (Italien) arbeitet an Lösungen, um die wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit von Landwirtschaft und Industrie zu maximieren. Das entwickelte System kann das Problem der Verschmutzung des Oberflächen- und Grundwassers durch unzureichende Reinigung von Sprühgeräten und Traktoren auf nachhaltige Weise lösen.



Pixofarm ist eine App aus Österreich, die es ermöglicht, anhand der Aufnahme von Fotos einer gewissen Anzahl von Äpfeln in Echtzeit Informationen über den Zustand des Obstes zu erhalten und Prognosen zur Ernte zu erstellen.



Senorics (Deutschland) hat sich auf die Entwicklung und Herstellung spektroskopischer optischer Sensoren für Massenanwendungen spezialisiert und diese Technologie auch in der Landwirtschaft angewandt, insbesondere, um es Apfelproduzenten und -händlern zu ermöglichen, das ideale Erntefenster und den idealen Reifegrad ihrer Äpfel zu bestimmen.



Trapview (Slowenien) ist eine Plattform zur Schädlingsüberwachung und -vorhersage. Die automatisierten elektronischen Fallen ermöglichen eine effiziente Überwachung von Schadinsekten und sind nahezu wartungsfrei.



BioLogik-Systems (Italien) hat eine Technologie entwickelt und patentiert, die nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft Nährstoffe in Form von Kompost zurückgewinnt und thermische Energie ohne jegliche Verbrennung erzeugt.



Semios (Kanada) ist eine umfassende Pflanzenmanagement-Plattform. Es liefert Echtzeitdaten zum Zustand der Obstanlagen und Schädlingsbekämpfungsinstrumente und hilft den Landwirten beim Umgang mit Schädlingen, Krankheiten, Frost und Bewässerung.



Fresh Agriculture Technologies (Serbien) hat den ersten digitalen Berater mit künstlicher Intelligenz für die Landwirtschaft entwickelt: MapMyApple hilft kleinen und mittleren Apfelbauern, Schädlinge und Krankheiten frühzeitig vorherzusagen und durch die Optimierung der Anzahl der Spritzaktivitäten Geld zu sparen.